BTSがワールドツアー開幕→「急上昇ランキング」席巻 最新アルバムリリースのMAZZELが2作ランクイン【オリコンランキング】
ワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の東京ドーム公演を17日、18日に控えるBTSが、4月16日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」を席巻した。
【動画】ワイルドさが魅力的！BTS「Hooligan」MV
最新アルバム『ARIRANG』の収録曲から1位に「2.0」、3位に「Hooligan」がランクインしたほか、6位に「Butter」、7位に「Dynamite」、9位に「Permission to Dance」とBTSの楽曲がTOP10に5作ランクインした。
BTSの楽曲はTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』の完コピダンス対決でも起用され、他に使用されたLE SSERAFIMの「SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）」も8位に上昇している。
そのほか、8日に最新アルバム『Banquet』をリリースしたMAZZELの楽曲が2作ランクイン。アルバム収録曲から2位に「BANQUET BANG」、4位に「Only You」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞
【動画】ワイルドさが魅力的！BTS「Hooligan」MV
最新アルバム『ARIRANG』の収録曲から1位に「2.0」、3位に「Hooligan」がランクインしたほか、6位に「Butter」、7位に「Dynamite」、9位に「Permission to Dance」とBTSの楽曲がTOP10に5作ランクインした。
そのほか、8日に最新アルバム『Banquet』をリリースしたMAZZELの楽曲が2作ランクイン。アルバム収録曲から2位に「BANQUET BANG」、4位に「Only You」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間：2026年4月6日〜12日）＞