なんとなく太る朝食を変える。40代からの体型キープは“朝の食べ方”が鍵
若い頃と同じように食べているのに、なぜか体型が変わってきたと感じていませんか？この変化は単なる年齢のせいではなく、「食べ方」の影響が大きく関係しています。特に見直したいのが１日のスタートである朝食です。
軽すぎる朝食は“太りやすい流れ”をつくる
忙しい朝は、コーヒーだけ、菓子パンだけといった軽い食事で済ませがち。しかし、こうした朝食はエネルギーや栄養が不足しやすく、血糖値の変動を大きくする要因になります。
血糖値が急上昇・急降下すると空腹を感じやすくなり、間食や食べすぎにつながることが知られています。さらに、エネルギー不足の状態が続くと、体は消費を抑えようとする方向に働きやすくなることも。つまり、「朝を抜く・軽く済ませる」習慣は、結果的に太りやすい流れをつくってしまうのです。
体型キープのカギは“バランスよく食べる”こと
大人世代の朝食で意識したいのは、炭水化物・タンパク質・脂質をバランスよく摂ること。特にタンパク質は筋肉量の維持に関わり、脂質は適量であれば満足感を高め、食後の血糖値の安定にも寄与します。
例えば、ごはん＋卵＋味噌汁といったシンプルな和朝食は、実はバランスの取りやすい組み合わせ。パン派であれば、パン＋ヨーグルト＋ナッツやチーズを加えるだけでも内容は大きく変わります。
続く人は“準備”で差をつけている
体型を安定してキープしている人ほど、特別なことをしているわけではありません。共通しているのは、「朝に迷わない状態」をつくっていること。ゆで卵を常備する、ヨーグルトや納豆をストックしておくなど、すぐに食べられる形にしておく。たったそれだけでも、朝食の質は安定します。
体型の変化は、年齢のせいだけではありません。朝の食べ方を少し整えるだけで、体の反応は変わっていきます。まずは明日の朝、いつもの食事に「ひとつ足す」ことから始めてみてください。その積み重ねが、無理のない体型キープにつながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は食行動および栄養学に関する一般的な知見を参考に編集部が構成しています
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