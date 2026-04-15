千賀健永「一生使うって思った」信頼する美容乳液を紹介

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【爆買い】アットコスメ東京で過去最高額！千賀健永が「自腹でガチ愛用」する新作＆リピ買いスキンケア・コスメを全公開！』の動画を投稿。お買い物の様子を公開し、愛用品についても語ってくれました。

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■信頼コスメ

動画内に登場したのはこちら。

POLA/B.A ミルク 7 税込23,100円（公式サイトより）

肌に優しく馴染み、ハリやツヤや柔らかさのある肌へ導いてくれる濃密感触の美容乳液。

店内でこちらを見かけた千賀さんは「あ！これも欲しかったんだ、これこれ」と使用したことがあるアイテムだと紹介。

しかし、店内にあったのは展示品のみで「あ、ただいま欠品中だって」「え〜ないのショック」と人気のため在庫切れに落胆の様子。

千賀さんはこちらについて「ローションはね、いっぱいあるの、自分の中で良いなって思うものが」「乳液ってなかなか出会わないのよ」と貴重な出会いだったと振り返り。続けて「俺この乳液はマジ出会って一生使うって思った、それくらい良い」と熱弁するほどお気に入りのようでした。

■動画もチェック

動画内では、その他にも店内を回りながらお買い物の様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。