元モーニング娘。の辻希美が、この春から高校生となった長男のための“高1弁当”の写真をアップしている。「おいしそう」「参考になる」ネットではそんな称賛の声が溢れているが……。

「辻さんは4月8日のオフィシャルブログでは《今日から毎朝お弁当生活が始まりました》《これから色んなお弁当作るから何が美味しくて何がダメかをこうやって食べて研究していきます》《冷凍食品とか作り置き冷凍とか色々試してみる》などと記しています。2025年8月に誕生した第5子との育児と並行しながら、朝にお弁当を作るハードな生活を送っている様子がうかがえます」（スポーツ紙記者）

お弁当の写真は毎日のようにアップされているが、どれも工夫が感じられるものだ。

「4月15日のブログでは、うずらの卵を名作ゲーム『ヨッシーのたまご』に見立てたかわいい写真をアップしています。このほか14日のお弁当ではウインナーをお花の形にカットしたほか、9日にはお弁当のほかにヨーグルト味のタブレット、8日の写真ではチョコレートのお菓子が添えられており、栄養バランスや“食の楽しみ”を追求した内容になっています」（同前）

辻の子どもへの思いが感じられる手作り弁当には数多くの絶賛の声があがる一方で、X上ではこんな声も。

《愛情たっぷりなのは間違いない。でも、それが“基準”になった瞬間、しんどくなる人もいる。私はこう思う。家庭って、それぞれの形でいい。》

《辻ちゃんのお弁当すごすぎて朝から病むし非常に真似したい》

こうした声が聞かれる理由を芸能ジャーナリストが指摘する。

「辻さんは料理好きとして知られていますから、長男のお弁当を毎日作るのは大変でありながらも、ある種“SNSに投稿するネタ”とも捉えているのでしょう。もちろん、ここまでやる辻さんが絶賛されるのも当たり前ではありますが、“一般の主婦にとっては当たり前ではない”といった考えを持つ人もいるのだと思います。

いっぽうで、辻さんはそもそも幼い第5子を育てながら、こうした活動をしているわけです。一時期は過労からの体調不良を明かしていましたから、本人の負担にならないかどうかも心配する向きもあるようです」（同前）

“ママ力”が高すぎるのもファンにとっては考え物？