腹筋運動よりラクちんなのに痩せ効果大。１日30秒【お腹の凹ませが叶う】簡単ポーズ
お腹の贅肉を落としたい時、床に寝て上半身を起こす腹筋運動（クランチ）に取り組む方は少なくないでしょう。でも、腹筋を縮ませるクランチよりも、腹筋を伸ばす方がお腹の引き締めには効率が良いのです。そこで習慣に採り入れたいのが、腹筋をしっかり伸ばすことができるヨガの基本ポーズ【木のポーズ】。正しくは立位で行うポーズですが、体のバランスをキープするのが難しいので、今回は座ったままで行う簡単なアレンジバージョンを紹介します。
木のポーズ ※座って行うアレンジバージョン
（１）床にあぐらで座り、両手を太ももの上に置く
（２）背筋を真っ直ぐにしたまま、両腕を上げる
（３）頭の上で両手の甲を合わせて、ゆっくり呼吸しながら３呼吸（約30秒間）キープする
なお、手の甲を合わせるのが難しい場合は、手の平を合わせる形（下写真）でOKです。
期待する効果を得るためには、とにかく「お腹、体幹、背骨をしっかり伸ばすこと」がポイント。実践中は天井方向に伸び上がる感じを十分に感じましょう。ただし、頑張って体を伸ばすあまり、肩が上に上がって顔が埋もれてしまうと効果を得られないので、肩や首は力を抜いて、リラックスした状態で実践してくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞