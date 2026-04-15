メリーチョコレートの瀬戸内レモン新作♡爽やかグミが登場

暑くなる季節にぴったりの爽やかスイーツが登場♡メリーチョコレートから、瀬戸内レモンを使用した新作グミが発売されます。塩レモンとレモンスカッシュの2つの味が楽しめる贅沢な一袋は、持ち運びやすくちょっとしたおやつにもぴったり。これからの季節に嬉しい、さっぱりとした味わいをチェックしてみてください♪

2種類のレモングミ♡

「塩レモン＆レモンスカッシュグミ」は378円（税込）、内容量53g。

瀬戸内レモン果汁を使用した2層仕立てで、塩レモングミとレモンスカッシュグミの2種類を詰め合わせています。

ほんのり塩味が効いたさっぱりした味わいと、シュワっと爽やかなスカッシュ風味が絶妙なバランスです。

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ぷにトロ食感が魅力♡

このシリーズ初となるグミは、ぷにっとした弾力ととろけるような食感が特徴。

一粒ごとに異なる味わいを楽しめるので、飽きずに最後まで美味しく味わえます。爽やかなレモンの香りが広がり、リフレッシュしたいときにもおすすめです。

販売情報をチェック

発売日は2026年4月20日（月）より全国量販店およびメリーオンラインショップで販売開始。さらに6月1日（月）からは全国百貨店でも展開されます。手軽に購入できるのも嬉しいポイントです。

※店舗により発売日が異なる場合がございます。

夏にぴったりの爽やかおやつ

メリーチョコレートの新作グミは、さっぱりとした味わいと楽しい食感で、暑い季節にぴったりの一品♡外出先でのリフレッシュやプチギフトにもおすすめです。

気軽に楽しめる爽やかスイーツとして、この夏のおやつにぜひ取り入れてみてください♪