激アツコラボキターーーッ！！【サーティワン】争奪戦の予感！？「シール付きアイス」が可愛い♡

1985年に「スーパーマリオブラザーズ」が発売され、40周年を迎えたロングセラーのゲームシリーズと【サーティワン】とのコラボキャンペーンがスタート！ サーティワンでは、「スーパーマリオギャラクシー」の世界観をたっぷり楽しめる新作フレーバーのアイスやサンデーなどの期間限定メニューが登場しています。今回は、争奪戦が予想される「シール付きアイス」に注目！ シール帳に貼れば注目を浴びること間違いなしと言えそうなシールを、アイスと併せてぜひチェックしてみて。

ワクワク感MAXで写真映えもバッチリ

「細かなところまで可愛くて、かなりテンション上がりました」と、@ftn_picsレポーターHaruさんがコメントしているのは「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」。180度ぐるりとまわして写真を撮りたくなる限定デザインのカップは見逃せません。スモールまたはレギュラーサイズのアイスを、2種類選べるところも嬉しいポイント。

特別なステッカーをゲットするチャンスも

「スーパーマリオギャラクシー 」の世界観をたっぷり楽しむなら、2種類選べるアイスのうち1種類は、期間限定フレーバーの「コットンフルーツギャラクシー」を選ぶとグッド。公式サイトによると、「コットンキャンディ、塩ライチ風味ソルベ、洋梨風味ソルベの未知の組み合わせが絶妙な味わい」なのだそうで、一体どんな味なのか想像するだけでワクワクしそう！ さらに、「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」または「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」を1つ購入するごとに、「グランドスター型シャインステッカー」が1枚付いてくるそう。ステッカーは31万枚の枚数限定なので、気になる人は早めのチェックを！

トッピングも可愛いシングルサンデー

アイス1種類に、ホイップクリームとアラザン、チコがデザインされたチョコをトッピングした「スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー」。アイスは好きなフレーバーを選べるので、「コットンフルーツギャラクシー」を選ぶもよし、いつも食べているお気に入りを選んでもOK！ トッピングと相まって、さらに絶妙なバランスの味わいが楽しめそう。レポーターHaruさんは「可愛くて美味しいって最高ーーーッ！」と、興奮気味に感想を投稿しています。

シールになったスリーブと限定ピック付き

「スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー」は、シールになったスリーブと、全6種類ある、ピックが付いてくるところも見逃せないポイント。シールをはがすのがもったいないくらい可愛いスリーブは、思わず何度も通って複数枚ゲットしたくなるかも。ランダムに付いてくるピックも、6種類すべてを集めたくなる人も多いかもしれません。

キャンペーンは2026年5月7日までですが、早期終了の可能性もあるので、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

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writer：Reco.N