【漢字クイズ】「千歳烏山」はなんて読む？「烏」はある動物の名前です！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「千歳烏山」はなんて読む？
「千歳烏山」という漢字を見たことはありますか？
東京都にある駅名で、答えはひらがな8文字です。
いったい、「千歳烏山」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ちとせからすやま」でした。
千歳烏山駅は、東京都世田谷区に位置している駅。
駅周辺には、5つの商店街で構成される「千歳烏山商店街連合会」があり、地域の特性を踏まえた街づくり活動が続けられているのだそう。
また、日常生活に便利な環境が整っている一方、少し離れると住宅街が広がっているため、東京都内でも住みやすいエリアとして注目を集めていますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『京王電鉄』
・『Yahoo!ニュース』
ライター Ray WEB編集部