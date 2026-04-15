甲斐犬と女の子の微笑ましい散歩が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万8000回再生を突破し、「こんな頼もしいSPはいない」「ほっこりさせられました」「なんて愛しさに満ちた世界なんだろう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小さな女の子と一緒にお散歩をする甲斐犬→わざわざ『歩幅』を合わせてくれて…優しさに溢れた光景】

お散歩に行きたい女の子

YouTubeチャンネル「甲斐犬一休と猫のしずくと僕のチャンネル」の投稿主さんは、甲斐犬の一休さんの可愛い姿を紹介しています。また、「イト」ちゃんという娘さんもいるそう。一休さんは、イトちゃんのことをとても大切にしているそうです。

ある日、みんなでのんびりしていると…。イトちゃんが、リードと首輪を持ってやってきました。どうやら、イトちゃんは一休さんとお散歩に行きたかった模様。

お散歩を済ませたばかりの一休さんでしたが、イトちゃんがお散歩したがっていることを察し、投稿主さんにアイコンタクトを送ってきたといいます。その目は「イトちゃんが行きたいなら行っていいよ」と伝えているようで、再びお散歩に行くことにしたのでした。

いつもと違う様子に感嘆

玄関でイトちゃんが靴を履いている間、一休さんは大人しく座って待っていたそう。いつもは大はしゃぎするため、その違いに驚いたといいます。外に出ても、一休さんはリードを引っ張って歩くことはしませんでした。

一休さんは、イトちゃんの歩くペースに合わせるように、ゆっくりと歩いていたそうです。イトちゃんが止まると一休さんも止まり、イトちゃんが転んだら心配そうに見守っていたといいます。

優しさに満ちた世界に…

イトちゃんが歩いている間、危険なものがないか常に周囲を警戒していたという一休さん。その健気な姿に、一休さんのイトちゃんへの愛を感じたそうです。

イトちゃんはもうすぐ10歳。まるでイトちゃんのSPかのような頼もしい姿を見て、投稿主さんは「一休さんにこんなに愛されていたことを覚えていてほしい」と綴っています。イトちゃんにとって、一休さんとの日々は、なにものにも代えがたいほど大切なものとなるでしょうね。

この投稿には「優しさ溢れるお散歩でしたね」「これからもみんなで仲良く暮らしてね」「最高の思い出になりますよ」などの温かなコメントが寄せられています。

一休さんとご家族の微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「甲斐犬一休と猫のしずくと僕のチャンネル」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「甲斐犬一休と猫のしずくと僕のチャンネル」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。