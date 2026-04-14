「ヘアアレンジできん！」→【3COINS】挟むだけで即こなれる♡「優秀バンス」

凝ったヘアアレンジが苦手で、いつも無難なまとめ髪にしてしまう……。そんな悩みを持つ大人世代は【3COINS（スリーコインズ）】のバンスクリップを取り入れてみて。忙しい朝でも髪をサッと挟むだけで、手軽にオシャレな雰囲気を演出できそうです。今回は、日々のスタイルを華やかに彩ってくれる優秀なアイテムをご紹介します。

艶めくメタルバンス

【3COINS】「デザインメタルバンス」\330（税込）

ゴールド、ブラック、ベージュの3色が展開されている、都会的でスタイリッシュな雰囲気が漂うバンスです。合金素材ならではの艶感が、ラフにまとめた髪に添えるだけで大人っぽい表情を演出。大きめのサイズ感なので、ロングヘアをすっきりとアップスタイルにする際にも重宝しそうです。

華やかな輝きを放つパールモチーフ

【3COINS】「パールキラキラバンス」\550（税込）

パッと目を引く華やかさを求める人にはこちらのバンスも良さそうです。繊細な輝きを放つ装飾やフェイクパールが贅沢に配されており、後ろ姿を一気にドレスアップ。パーティーシーンなどの特別なお出かけにも◎ 写真のヘアスタイルはもちろん、ハーフアップに取り入れても可憐な雰囲気に。

クシュクシュ感が愛らしいバンス

【3COINS】「クシュクシュパールバンス」\550（税込）

アイボリーとブラックの2色が用意されているこちらのバンスは、柔らかなポリエステル素材の質感が特徴。生地の合間にあしらわれたパールモチーフが、コーディネートにほどよい甘さをプラスしてくれます。低めの位置でまとめたシニヨンに添えるだけでも、優しい雰囲気に整いそうです。

上品なフリルが揺れる、大人可愛い一品

【3COINS】「パール付フリルバンス」\550（税込）

こちらのバンスはチャコールグレーとアイボリーの落ち着いたカラー展開。繊細なフリルとパールモチーフの組み合わせが、女性らしいエレガントなニュアンスを醸します。写真のようにやや高めの位置でお団子状にまとめた髪の根元にはさめば、華やかなシルエットに仕上がり、日常の装いにも品よくなじみそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里