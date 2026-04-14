馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はカラジが勝った２００７年の中山グランドジャンプを取り上げる。外国馬による異例とも言える３連覇は、今もＪＲＡ史上に残る偉業となる勝利だった。

一段と歓声が大きくなった。カラジが最後の障害を越えた直後だ。鞍上のスコットの左腕が大きく、勢いよく回り始めた。「出ました、風車ムチ！」。３年連続で駆け抜けるウイニングロードに響き渡る場内実況。もう日本のファンにもおなじみのアクションだ。そのゲキに応えるように１２歳馬は最後の底力を絞り出す。大きな拍手に包まれたゴール板。今年もカラジは強かった。

スコットは喜びを爆発させた。「馬の状態は申し分なかったので、後は自分が仕事をこなすだけだった。本当に強かった」。１２歳でのＧ１制覇は昨年、自身が打ち立てた最年長記録をさらに更新するもの。何より、外国からの「刺客」がＪＲＡのＧ１を３連覇すること自体、考えられない。

そもそも、常識外れの馬だった。シャーガーやシングスピールなど数々の名馬を手がけた英国のスタウト厩舎からデビューしたが、豪州に移籍。障害入りしたのは実に８歳の時だった。その後、１０歳から中山ＧＪを３連覇するが、この間に豪州では平場だったとはいえ、１４戦未勝利。地元で決して目立たない存在だったが、日本に来ると光り輝いた。巧みなジャンプ、豊富なスタミナで日本馬を圧倒。この３連覇を達成後、マスグローヴ調教師は「来年も来たい。馬が日本を大好きみたいだから」と４連覇へ意欲を見せたほどだった。

その言葉通り、翌年も日本にやって来たが、前哨戦のペガサスＪＳへの調整を続けていた３月２７日に右前浅屈けん炎を発症。そのまま現役を引退したが、日本のファンから惜別のメッセージを送れるほど愛されていた。約１０年もの間走り続け、積み重ねたキャリアは実に９６戦。引退後も長く余生を過ごし、２０２４年に天国へ旅立った時は２９歳と大往生だった。１２歳でのＧ１制覇は今でも史上最年長。驚異のタフネスぶりで成し遂げた３連覇は、今でも日本競馬界の記録とファンの記憶に刻まれている。