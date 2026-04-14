ワンピ、探してるなら【ニトリのN+】が正解！ 明日すぐ着たい「ワンピ・ジャンスカ」

コーデに迷ったときに方向性を決めてくれるワンピースやジャンパースカートは、気負わずおしゃれを楽しむのに重宝する存在。新たなワンピ & ジャンスカをお迎えするなら【ニトリ】生まれのファッションブランド【N+（エヌプラス）】を候補に入れてみて。1枚で絵になる総柄のワンピースに、ロングシーズン着回せそうなジャンパースカートなど、ワードローブの新たな即戦力候補をお届けします。

ひと癖を加えた切り替えデザインのキャミワンピ

【N+】「切替えキャミワンピース」\3,990（税込）

切り替えをイレギュラーに入れて、シンプルななかにひと癖を加えたキャミワンピース。裾にかけて流れるような美しいフレアシルエットと華奢な肩紐が大人っぽく、エレガントな印象でスタイリングを楽しめそうです。肩紐は後ろで長さの調節も可能。重ねるアイテムに合わせて着丈をアレンジすれば、さらにコーデの完成度を高められるはず。

クラシカルな雰囲気をまとえる小花柄ワンピ

【N+】「花柄ウエストドローストリングワンピース」\4,990（税込）

敷き詰められたような小花柄が春らしく、コーデの主役として頼れる総柄のワンピース。袖口のギャザーやバンドカラーがクラシカルな雰囲気を醸し出し、1枚で上品な装いを完成させてくれそうです。ウエストにはドローストリングが入っており、絞ってシルエットにメリハリをプラスできるのもGOOD。カラーは配色が異なるライトグリーンとネイビーの2色から。

フェミニンなムードを演出するドット柄ワンピ

【N+】「ランダムドットワンピースレギュラー丈」\4,990（税込）

落ち感と光沢感のある素材で高見えを狙えるドット柄のワンピース。小さく散りばめられたドット柄は主張も控えめで、大人顔で着こなせそうです。襟元や袖口にはギャザーを寄せて分量感を出しており、フェミニンなムードも演出します。ウエストにはゴムが使用されているため、肩肘張らずに着やすいのも見逃せないポイントかも。

キーネックに重ね着が映えるキレイめジャンスカ

【N+】「キーネックジャンパースカート」\3,990（税込）

公式ECサイトにて「サラッとした手触りで、きちんと感のあるジャンパースカート」と紹介されているキレイめな一着。キーネックが胸元のすっきり見えを手助けし、重ねたトップスの色やデザインを活かしやすいのが魅力です。長すぎない着丈も、コーデに抜けを作るのにひと役買ってくれるはず。インナーを変えればロングシーズン頼りにできそう！

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ