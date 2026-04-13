なぜかすっきり見える人の共通点。体型が重く見える人との決定的な違い
周囲の人に対して、「体型はそこまで変わらないのに、なぜか彼女はすっきり見える」と感じたことはありませんか？実はその差、体重ではなく“見え方”にあります。ちょっとしたバランスの違いで、印象は大きく変わるのです。
“シルエットの取り方”が違う
すっきり見える人は、全体のシルエットを意識しています。身体のラインを強調しすぎず、かといって隠しすぎない。適度なゆとりを持たせながら、縦のラインをきれいに見せています。
“重心の位置”が違う
見た目の印象は、どこに重心があるかでも変わります。すっきり見える人は、視線が上に抜けるようなバランスをつくっています。トップスや髪型、小物の使い方で自然と目線を上げているのです。
逆に、下に重さが集まると、全体がどっしり見えてしまうもの。重心の位置を少し意識するだけでも見た目の印象は変わります。
“動きのある見え方”ができているか
もうひとつのポイントは、静止して見えないこと。すっきり見える人は、素材や着こなしにほんの少し動きを持たせています。反対に、すべてが固まったような印象になると、重さが強調されることに。見た目の印象の軽さは、動きの有無でも変わるのです。
シルエット設計、重心の位置、動き。この３つを整えるだけで、同じ体でも見え方は変わります。他の人に自分を“どう見せるか”“どう見られたいか”を意識することが、すっきり見えへの近道です。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼年齢を重ねるほど魅力が増す人と、存在感が薄くなっていく人。その差って何？