メ～テレ（名古屋テレビ）

かつて漁獲量全国一を誇っていた愛知県産のアサリ。しかし近年は不漁が続いています。今年の潮干狩りはどうなるのでしょうか。

春に旬を迎えるアサリ。

愛知県田原市はアサリの一大産地で、今出荷の最盛期を迎えています。

「今年は大粒のいいものが育っている」（渥美漁業協同組合 販売担当理事 中川信久さん）

しかし、20年連続で全国一だった愛知県のアサリ漁獲量は減少傾向で、2024年には北海道に次いで2位に転落。

アサリが減少したワケは…。

「海の栄養素が激減している」（中川さん）

これまで国や愛知県などは、海をきれいにするため、海に流す排水の窒素やリンの量を規制してきました。

しかしその影響で、アサリのエサとなるプランクトンが減り過ぎてしまったことで、アサリの数も減ってしまっているそうです。

こうした声を受け、愛知県は3月に三河湾の水質環境基準を緩和することを決めました。

「自然の流れなので、どうなるかは数年みてみないとわからないが、期待はしている」（中川さん）

潮干狩り場も中止が続く

アサリといえばこれからのシーズン、「潮干狩り」が楽しみですが…。

田原市の白谷潮干狩り場では、アサリの稚貝が育たないことなどから、7年連続で潮干狩りの中止を決めたといいます。

「アサリのない状態で無理に開催してもお客さんに失礼。確保できない以上、再開は無理」（中川さん）

切り札の「すいかアサリ」とは？

苦境が続く愛知のアサリ。

復活の切り札として注目されているのが、天然のアサリを栄養豊富な三河湾の海の中に吊るし、1カ月以上養殖した「渥美垂下あさり」。

貝の中に砂がほとんど入らないため、「砂抜きいらず」。

海の中のプランクトンをたくさん食べて、身は大粒に。加熱してもあまり縮まず、ぷりぷりと肉厚なのが特長です。

「垂下アサリに限らず、天然アサリの漁場整備などいろいろなことを試みているが、なかなかすぐに成果につながらない。今後どうアサリを確保していくのか、1つの課題になっていくと思う」(中川さん)

愛知で潮干狩りができるのは…？

愛知県内では、田原市の白谷潮干狩り場以外にも、潮干狩りの開催を中止したところがあります。

愛知県などによりますと、南知多町の山田海岸は今年初めて中止。

常滑市の坂井海岸は約10年前から中止。美浜町の上野間海岸も10年前から中止されています。

美浜町の河和口海岸も2024年から中止されていて、今後も開催の予定はないとのことです。

一方で、西尾市の東はず海岸・前島や、蒲郡市の竹島海岸などでは潮干狩りを開催する予定です。

詳しくは、愛知県のホームページに掲載されています。