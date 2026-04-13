「カードに見覚えのない請求があって不正利用されているかも…！」犯人は事前相談なしに釣り具に10万円つぎ込んだ夫だった【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
カードから身に覚えのない10万円の引き落とし。詐欺を疑い大騒ぎした妻・裕香が突き止めたのは、夫・隆志が相談もなく購入した釣り具の代金だった。辰ノたむ(＠tatsuno_tamu)さんが描く『“家族より趣味”の夫と決別した先に見えた家族の形』は、趣味への依存から離婚に至る夫婦のリアルな軌跡を綴っている。
■趣味に逃避した夫が漏らした「重荷」という本音
物語の主人公である隆志は、もともと子煩悩で物わかりのよい夫だった。しかし、趣味の釣りにのめり込むにつれ、週末は不在がちになる。娘が寂しそうに「パパ、またお家にいないの？」と漏らすようになっても、彼の暴走は止まらない。家族旅行中にこっそり一人で釣りスポットへ向かい、ついには娘のダンス発表会の予定まで忘れてしまう。
ついに離婚を視野に入れた話し合いの席で、裕香は夫から意外な言葉を聞かされる。それは「夫であり、父親でいることが重荷だった」という告白だった。家族に対して無関心だったわけではない。育児も家事も、自分なりに真っ直ぐ向き合ってきた。しかし、知らず知らずのうちに積み重なった「いい父親」への重圧が、彼を釣りという逃げ場へ依存させていたのだ。
■離婚後に気づいた、夫婦それぞれに最適な関係性
作者の辰ノたむさんは、友人の実体験をもとに本作を構成した。描くうえで気を付けたのは、隆志を単なる無責任な男として描かないことだという。「自分なりに真っ直ぐ家族に向き合っているんだということが伝わるように気を付けました」と語る通り、そこには現代の男性が抱える葛藤も反映されている。
連載中、男性読者から「自分もそうなっていたかもしれない」というコメントが寄せられたことは、父親としての責任感に苦しむ人が少なくないことを示唆している。最終的にこの夫婦は離婚を選択したが、現在は以前よりもよい関係を築いている。お互いに「1人のほうが性に合っている」と語るその姿は、夫婦という赤の他人同士がたどり着いた、一つの最適な形なのかもしれない。
取材協力：辰ノたむ(＠tatsuno_tamu)
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