Googleの未発表な次期フラッグシップスマホ「Pixel 11」シリーズと見られる8型番がIMEIデータベースに登録！日本版はグローバル版に統合か
|Googleの未発表な次期フラッグシップスマホ「Pixel 11」シリーズと見られる8型番がIMEIデータベースに登録！写真は既存の10シリーズ
携帯電話関連の世界最大の業界団体であるGSMA（Global System Mobile Association）が運営する国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）のデータベースにおいてGoogleが展開する「Pixel」ブランドにおける未発表な5G対応スマートフォン（スマホ）の8つの型番「GM45K」および「GUJ0N」、「GZDQ6」、「G4HCD」、「GPQQ7」、「G7SWN」、「GQ05X」、「G4XQ2」が登録されています。
またこれまでPixelスマホは日本向けモデルがグローバル（ROW）向けモデルなどから分けられていましたが、FeliCaの機能をモデルによって制御する仕組みが導入されることからグローバル向けモデルに統合され、ハードウェアとしては日本向けとグローバル向けが同一になるのではないかと説明しています。そのため、GSMAのIMEIデータベースに登録された8つの型番は4つが日本を含めたグローバル向けモデル、残りの4つが従来通りにアメリカなどの北米向けモデルになるのではないかと推測されます。
そうなると、今年も「Pixel 11」および「Pixel 11 Pro」、「Pixel 11 Pro XL」、「Pixel 11 Pro Fold」の4機種がそれぞれ2モデルずつ投入されるのではないかと推察されます。なお、同氏はこの仕組みはスマートウォッチ「Pixel Watch」の類似機能とは別であり、Pixel Watchのモデルコードは「Japanese」と明確にマークされているほか、位置情報に基づく制限はGoogle Play Services内で発生するため、これらの4つの型番が少なくともPixel Watchではないとしています。
Google may be preparing Osaifu-Keitai support for global Pixel 11 models.— Max (@kormax) March 21, 2026
In the Android 17 beta, PixelNfc, the system service that gates FeliCa functionality, added code for “ROW” models that can enable FeliCa when the device is in Japan.
The model codes are G4HCD, GM45K,… pic.twitter.com/5V9rXGTcQD
Googleでは2016年より新たに「Made by Google」として自社ブランドによるPixelブランドのスマホを展開しており、毎年下期にフラッグシップモデルを投入し、2024年には初めて「Pixel 9」および「Pixel 9 Pro」、「Pixel 9 Pro XL」、そしてフォルダブルスマホ「Pixel 9 Pro Fold」という4機種展開となり、昨年も同様にPixel 10およびPixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro Foldが発売されました。
今年も昨年と同様にPixel 11およびPixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XLというフラッグシップモデルに加え、すでに紹介しているようにフォルダブルスマホのPixel 11 Pro Foldという4機種が投入されることになりそうで、さらにこれまでは例えば、Pixel 10なら北米（US）向けモデル「GLBW0」と日本（JP）向け「GL066」がグローバル（その他の国・地域：ROW）向けモデル「GK2MP」と分かれていましたが、ついに日本向けモデルがグローバル向けモデルと統合される可能性が出てきました。
なお、Googleではここ数年はデザインをほぼ変えておらず、デザインとしてはマイナーチェンジとなっていますが、次のPixel 11シリーズについても現時点での噂ではPixel 10シリーズのデザインを踏襲すると見られており、海外メディア「Android Headlines」がCADデータを元にした外観デザインを公開していますが、リアカメラのカメラバーが少し大きくなるようですが、全体的なデザインは変わらないと紹介しています。
記事執筆：memn0ck
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