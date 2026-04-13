

「HIDEKI SINGLES Vol.1」

デビュー55周年を迎えるスーパースター西城秀樹さん。デビュー55年目に突入する今年、サブスク配信スタートが決定した。

第一弾として、西城秀樹の誕生日である４月13日に1972年のデビューから1982年までのシングル曲43曲を「HIDEKI SINGLES Vol.1」として、主要音楽ストリーミングサービス/ダウンロードサイトにて配信スタート。「YOUNG MAN（Y.M.C.A.）」「激しい恋」「情熱の嵐」「ブーメラン・ストリート」「傷だらけのローラ」「ブーツを脱いで朝食を」「ブルースカイブルー」「眠れぬ夜」・・・etc.

第二弾は、5月16日に配信スタート。トレードマークだったロングヘア―をカットしSEXYな姿が鮮烈な印象を与え大ヒットした1983年の「ギャランドゥ」を皮切りに、ワム！の珠玉のバラードを大人の魅力で歌い上げた「抱きしめてジルバ−Careless Whisper−」、さらには、TVアニメ「ちびまる子ちゃん」エンディングテーマとして新境地を開拓した「走れ正直者」など、デビューから10年以上を経て、“アイドル”時代とはひと味もふた味も違う新たな魅力に溢れたヒデキが堪能できる楽曲群。

更に伝説のライブのBlu-Ray/DVDの発売も決定した。1978年の後楽園球場でのライヴのBlu-ray/DVDが5月20日に発売決定。日本人男性ソロアーティストとして初といわれるスタジアムライヴ、歌声に対してのファンの黄色い歓声「ヒデキっ！」というオーディエンスとのコール＆レスポンス、マイクスタンドを大胆に使ったアクション、ペンライトや紙テープなど、さまざまな面で日本におけるその後のライヴに絶大な影響を与えたオリジネーター。

西城秀樹ライヴ“初めて“伝説の数々

・日本人男性ソロアーティストとして初のスタジアム＆日本武道館ライヴ実現・ペンライトの始祖!?

大阪球場でのライヴで、ファンに懐中電灯持参を呼び掛けたことがペンライトの誕生に!?・コール＆レスポンスも紙テープもヒデキが最初!?

「HIDEKI SINGLES Vol.1」

配信サイト：https://HidekiSaijo.lnk.to/HIDEKISINGLES_Vol.1「HIDEKI SINGLES Vol.1」2026年4月13日

配信43曲1.恋する季節

1972年3月25日発売 作詞:麻生たかし

作曲:筒美京平

編曲:高田弘

最高位:42位2.恋の約束

1972年7月25日発売

作詞:たかたかし

作曲:鈴木邦彦

編曲:葵まさひこ

最高位:18位3.チャンスは一度

1972年11月25日発売

作詞:たかたかし

作曲:鈴木邦彦

編曲:馬飼野康二

最高位:20位4.青春に賭けよう

1973年2月25日発売

作詞:たかたかし

作曲:鈴木邦彦

編曲:馬飼野康二

最高位:16位5.情熱の嵐

1973年5月25日発売

作詞:たかたかし

作曲:鈴木邦彦

編曲:馬飼野康二

最高位:6位6.ちぎれた愛

1973年9月5日発売

作詞:安井かずみ

作曲・編曲:馬飼野康二

最高位:1位7.愛の十字架

1973年12月5日発売

作詞:たかたかし

作曲:鈴木邦彦 編曲:馬飼野康二

最高位:1位8.薔薇の鎖

1974年2月25日発売

作詞:たかたかし

作曲:鈴木邦彦

編曲:馬飼野康二

最高位:3位9.激しい恋

1974年5月25日発売

作詞:安井かずみ

作曲・編曲:馬飼野康二

最高位:2位10.傷だらけのローラ

1974年8月25日発売

作詞:さいとう大三

作曲・編曲:馬飼野康二

最高位:2位11.涙と友情

1974年11月25日発売

作詞:たかたかし

作曲:鈴木邦彦 編曲:あかのたちお

最高位:4位12.この愛のときめき

1975年2月25日発売

作詞:安井かずみ 作曲・編曲:あかのたちお

最高位:3位13.恋の暴走

1975年5月25日発売

作詞:安井かずみ

作曲・編曲:馬飼野康二

最高位:3位14.至上の愛

1975年8月25日発売

作詞:安井かずみ

作曲・編曲:馬飼野康二

最高位:6位15.白い教会

1975年10月25日発売

作詞:たかたかし

作曲:鈴木邦彦

編曲:あかのたちお

最高位:4位16.君よ抱かれて熱くなれ

1976年2月25日発売

作詞:阿久悠

作曲・編曲:三木たかし

最高位:3位17.ジャガー

1976年6月5日発売

作詞:阿久悠

作曲・編曲:三木たかし

最高位:3位18.若き獅子たち

1976年9月5日発売

作詞:阿久悠

作曲・編曲:三木たかし

最高位:4位19.ラストシーン

1976年12月20日発売

作詞:阿久悠

作曲・編曲:三木たかし

最高位:8位20.ブーメラン ストリート 1977年3月15日発売

作詞:阿久悠 作曲:三木たかし

編曲:萩田光雄

最高位:6位21.セクシーロックンローラー

1977年6月5日発売

作詞:阿久悠

作曲:三木たかし

編曲:萩田光雄

最高位:7位22.ボタンを外せ

1977年9月5日発売

作詞:阿久悠

作曲・編曲:三木たかし

最高位:12位23.ブーツをぬいで朝食を

1978年1月1日発売

作詞:阿久悠 作曲:大野克夫

編曲:萩田光雄

最高位:7位24.あなたと愛のために

1978年3月5日発売

作詞:東海林良

作曲:大野克夫

編曲:水谷公生

最高位:6位25.炎

1978年5月25日発売

作詞:阿久悠

作曲・編曲:馬飼野康二

最高位:5位26.ブルースカイ ブルー

1978年8月25日発売

作詞:阿久悠

作曲・編曲:馬飼野康二

最高位:3位27.遙かなる恋人へ

1978年11月25日発売

作詞:竜真知子 作曲・編曲:馬飼野康二

最高位:8位28.YOUNG MAN (Y.M.C.A.)

1979年2月21日発売

作詞:H.Belolo、V.Wills

日本語（訳）詞 あまがいりゅうじ

J.Morali

編曲:大谷和夫

最高位:1位29.ホップ・ステップ・ジャンプ

1979年5月21日発売

作詞:山崎光

作曲・編曲:水谷公生

最高位:2位30.勇気があれば

1979年9月5日発売

作詞:山川啓介

作曲:筒美京平

編曲:萩田光雄

最高位:3位31.悲しき友情

1980年1月5日発売

作詞:山川啓介

作曲:筒美京平

編曲:水谷公生

最高位:6位32.愛の園 (AI NO SONO)

1980年3月21日発売作詞:S.Wonder、日本語（訳）詞 山川啓介

作曲:S.Wonder

編曲:坂本龍一

最高位:7位33.俺たちの時代

1980年6月5日発売

作詞:たかたかし

作曲:水谷公生

編曲:佐藤準

最高位:6位34.エンドレス・サマー

1980年7月21日発売発売

作詞:岡田冨美子

作曲:水谷公生

編曲:船山基紀

最高位:12位35.サンタマリアの祈り

1980年10月5日発売

作詞:なかにし礼

作曲:川口真

編曲:服部克久

最高位:13位36.眠れぬ夜

1980年12月16日発売

作詞・作曲：小田和正

編曲:船山基紀

最高位:10位37.リトルガール

1981年3月21日発売

作詞:竜真知子

作曲・編曲:水谷公生

最高位:9位38.セクシーガール

1981年6月21日発売

作詞・作曲:横浜銀蝿

編曲:若草恵

最高位:10位39.センチメンタルガール

1981年9月5日発売

作詞:あまがいりゅうじ

作曲:鈴木キサブロー

編曲:若草恵

最高位:17位40.ジプシー

1981年12月20日発売

作詞:森雪之丞

作曲:鈴木キサブロー

編曲:船山基紀

最高位:15位41.南十字星

1982年3月25日発売

作詞:竜真知子

作曲:水谷公生 編曲:佐藤準

最高位:6位42.聖・少女

1982年6月21日発売

作詞:松本隆

作曲:吉田拓郎

編曲:瀬尾一三

最高位:9位43.漂流者たち

1982年9月30日発売

作詞・作曲:石坂まさを

編曲:瀬尾一三

最高位:15位