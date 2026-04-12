中国が「捷龍3号」で衛星インターネット技術試験衛星を海上打ち上げ 11回連続の成功
CASC（中国航天科技集団）は日本時間2026年4月11日、広東省陽江沖の南シナ海から「捷龍3号」ロケットを打ち上げ、「衛星インターネット技術試験衛星」を所定の軌道へ投入することに成功しました。
打ち上げに関する情報は以下の通りです。
打ち上げ情報：捷龍3号（衛星インターネット技術試験衛星）
・ロケット：捷龍3号（Smart Dragon 3 / Jielong-3）遥十一
・打ち上げ日時：日本時間 2026年4月11日 20時32分
・発射場：広東省陽江市沖 南シナ海（海上発射）
・ペイロード：衛星インターネット技術試験衛星
海上移動式プラットフォームから11回目の成功
捷龍3号はCASC傘下のCALT（中国運載火箭技術研究院）が設立した商業ロケット会社「China Rocket（中国火箭公司）」が開発した商業用固体燃料ロケットです。4段式の固体燃料エンジンを直列に配置し、高度500kmの太陽同期軌道に約1500kgの打ち上げ能力を持っています。
海上の移動式プラットフォームから打ち上げられるのが特徴で、今回は11回目の飛行となり、初飛行から全て成功しています。なお、前回（3月22日）の打ち上げでは山東省海陽市沖の黄海から打ち上げられましたが、今回は広東省陽江市沖の南シナ海からの打ち上げとなりました。
中国版スターリンク「国網」の技術実証か
今回搭載された「衛星インターネット技術試験衛星」は、CASC傘下の五院（中国空間技術研究院）が開発した衛星で、中国が建設を進める「SatNet（国網）」コンステレーションに関連する技術実証を目的としたものとみられています。
科技日報によると、今回のミッションは捷龍3号にとって過去の打ち上げのなかで最も軌道高度が高く、離軌（デオービット）の難易度も最大だったとのことです。チームは制御パラメータを精密に設計し、離軌姿勢の最適化を行ったと報じられています。
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文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部
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