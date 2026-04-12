食事を減らしてるのに痩せない？大人世代がハマりやすい「NGな食べ方」
食事量を減らしているのに思うように体が変わらない。むしろ以前より痩せにくくなったと感じることはありませんか？大人世代の体は単純な量だけでなく“食べ方のクセ”の影響を受けやすくなっていきます。間違っているわけではなくても、ほんの少しのズレが痩せない原因になってしまうのです。
“とりあえず減らす”だけになっていないか
食事量を減らすこと自体は大切ですが、それだけに意識が向くと必要な栄養まで不足しやすくなります。特にタンパク質が不足すると、筋肉量が落ちやすくなり、消費の低下につながることも。大切なのは、単に減らすことではなく「何を残すか」。食事の中身を整える意識が欠かせません。
空腹を我慢しすぎていないか
食事の間隔が空きすぎると、次の食事で吸収が高まりやすくなります。さらに強い空腹状態では、無意識に食べすぎてしまうことも。無理に我慢するのではなく、食べるタイミングを整えることが重要です。軽く間食を取り入れるなど、極端な空腹を作らない工夫が結果につながります。
“ヘルシーそう”で選んでいないか
サラダ中心の食事や軽めのメニューは一見よさそうに見えますが、内容によっては満足感が得られず、結果的に間食が増える原因になることも。また、ドレッシングや飲み物など見落としやすい部分で摂取量が増えているケースも少なくありません。見た目のイメージではなく、食事全体のバランスで考えることが大切です。
▲「減らす」ではなく「整える」。タンパク質や適度な炭水化物を含めた食事は、無理なく続けやすく、結果にもつながりやすい
食事は「減らす意識」よりも「整える意識」を。ほんの少し食べ方を見直すだけで、体の反応は変わりやすくなります。無理に頑張るのではなく、続けられる形に整えること。それが大人世代のダイエットには欠かせません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで制作しています ※本記事は栄養指導士、健康習慣アドバイザーなどの一般的な知見を参考に編集部が構成しています
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