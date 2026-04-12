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脱・税理士の菅原氏が青切符と赤切符の違いを解説！『今までの常識が大崩壊！？4月からの自転車ルールの変更点について解説します。』

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『今までの常識が大崩壊！？4月からの自転車ルールの変更点について解説します。』というテーマで、脱・税理士の菅原氏が4月1日から導入された自転車の交通反則通告制度について解説している。



自転車の交通違反や事故が増加を続け、交通事故全体に占める割合が約23%に達したことを背景に、新たな取り締まり制度がスタートした。制度の核心は「青切符」と「赤切符」の使い分けにある。飲酒運転や妨害行為など悪質なケースには刑事罰を伴う赤切符が適用される一方、多くの日常的な違反には反則金を納付すれば手続きが完了する青切符が導入された。



日常的に見落とされがちな違反は数多い。信号無視や逆走は6,000円、傘を差しての運転・無灯火・急ブレーキは5,000円、並走やベルによる歩行者への威圧・ハンドルへの荷物掛けは3,000円の反則金対象となる。



なかでも注視すべきは、スマートフォン操作しながらの運転で、反則金は1万2,000円と設定されている。一見軽微に見える行為でも複数の違反が重なれば、その分だけ金額が積み上がる仕組みだ。



イヤホンの使用については、ノイズキャンセリング機能をオフにした状態や骨伝導イヤホンの活用など、条件次第で許容される余地がある。ただし現場判断に委ねられる部分が大きく、曖昧さが残る点は否めない。



走行場所については、自転車は原則として車道を走らなければならない。歩道を通行できるのは、青い標識がある場所に限られ、年齢による例外として13歳未満の子供と70歳以上の高齢者は歩道走行が認められている。



一方で菅原氏は、自転車を車両として扱う現行ルールが自動車普及以前の法律に基づいている点を指摘し、専用レーンなどインフラ整備が十分でない現状では、ルールの適用だけでは交通環境の改善に限界があるとも述べる。



施行直後は原則として厳重注意で対応され、すぐに反則金が科されるわけではないが、繰り返しや複数違反が重なれば切符交付へと移行する運用が想定されている。