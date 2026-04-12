アーセナルはプレミアリーグ第32節でボーンマスに1-2と痛恨の敗戦を喫した。次節はマンチェスター・シティとの大一番が待っているが、大きな不安を残す結果となってしまった。



国内カップ戦もいずれも敗戦となり、ここ4戦で3敗を喫しているアーセナル。まだリーグ首位に立ってはいるものの、勢いは完全に削がれてしまっている。ファンたちは試合終了を待たずにゾロゾロと帰りはじめ、ファン運営のYouTubeチャンネル『AFTV』では、ついにミケル・アルテタ監督解任論が飛び出した。





「うちの監督は最悪だ。本当にひどい監督だ。みんなに言ってる。みんな僕のことをネガティブだって言うけど、この男はくだらないことばかり言ってる。我々は良いチームを持っているが、監督が最悪だ。ミケル・アルテタを解任して他の監督を雇えば、リーグ優勝できるだろう。誰を雇えばいいかは聞かないでくれ」「アルテタの任期もあと数週間で終わりだ。私はもっとも前向きなファンの一人と話したが、彼も『アルテタはもう終わり』と言っていた」「もし明日シティが勝ったら、もうおしまいだ」数年前の泥沼の状態からタイトル争いができるチームに立て直したアルテタ監督だが、ビッグタイトルを掴むことは未だにできていない。プレッシャーに潰されそうになっているように見えるチームをアルテタは立て直すことができるだろうか。またも今季タイトルを逃せば、いよいよ首は危ないかもしれない。