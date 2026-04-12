こどもの成長を祈る行事「七五三」はなぜ七と五と三の数字なの？【眠れなくなるほど面白い 日本のしきたり】

こどもの成長を祈る行事「七五三」はなぜ七と五と三の数字なの？

「神の子」から「人の子」に子どもたちが無事に育ったことを神様に報告！

女の子は３歳と７歳、男の子は５歳に氏神様の神社に参拝し、その年まで無事成長したことを感謝し、これからの成長を祈る行事が「七五三」です。現在ではどの年齢も同じ日に祝いますが、もとは３歳の「髪置」、５歳の「袴着」、７歳の「帯解」と別々の儀式でした。７・５・３という区切りは、奇数を吉数とする陰陽道によるものです。

この儀式が広まるきっかけになったのは、室町時代の「七つ子祝い」という風習だといわれています。当時はまだ医学が発達しておらず、流行病で子どもが亡くなることは日常茶飯事でした。このことから７歳までの子どもは神様からの授かりものとされ、なにをしてもバチがあたらないけれど、葬儀の必要もないと考えられていました。７歳を迎えることができたら、やっと氏子入りをして氏神様にお参りをし、初めて存在が社会的に認められたのです。

宮中や公家など限られていたこの行事が、一般的に広がり、11月15日という日程に定まったのは江戸後期になってから。旧暦のこの日は鬼が出歩かない「二十八宿の鬼宿日」と呼ばれ、結婚式以外は万事順調に行なえると考えられていました。さらに、江戸幕府五代将軍の徳川綱吉が、３歳になった長男・徳松の健康祈願をこの日に行なったことが由来とされています。日本全国に広がり現在のような形になったのは明治以降で、定着したのは戦後です。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修：千葉公慈