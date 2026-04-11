【漢字クイズ】「土気」はなんて読む？千葉県の地名です！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「土気」はなんて読む？
「土気」という漢字を見たことはありますか？
千葉県にある、2文字の地名です。
いったい、「土気」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「とけ」でした。
千葉県千葉市緑区に位置している土気。
土気のある緑区は、千葉市を構成する6つの区のひとつで、名前の通り、山や畑、田んぼが広がる自然豊かな地域として知られています。
なかでも「千葉市昭和の森」は人気のスポットで、お花見やキャンプ、テニスなど、さまざまなレジャーを楽しむことができますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『REAL ESTATE』
ライター Ray WEB編集部