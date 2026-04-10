眺望抜群＆絶景満喫。【リゾナーレ熱海】は大人も子供も楽しめる空と海と森のホテル
ただ泊まるだけじゃない！高台に立つ【リゾナーレ熱海】は、相模湾と熱海の街を一望できる全室オーシャンビューのリゾートホテル。部屋からは花火大会を見渡せるほか、絶景にひたる温泉大浴場や白い砂を敷き詰めた「ソラノビーチ Books&Cafe」、樹上アスレチックやツリーハウスがある「森の空中基地 くすくす」など、星野リゾートならではの驚きとアイディアあふれる施設やアクティビティをそろえます。
｜滞在を楽しむためのホテル
見晴らしのいい高台に立つリゾナーレ熱海は、周囲を森に囲まれ、大きく開けた空と海を眺望する絶景のホテル。2026年は年間15回開催される「熱海海上花火大会」を、客室やロビー、大浴場などから見られるのも魅力です。日程を合わせて泊まるゲストも多いです。
▲至る所で目にする花火のデザイン
電車を利用する人には熱海駅前から無料の送迎バスが1日5往復しています。事前予約が必要で、当日予約の人は利用便出発の20分前までに駅前にある熱海第一ビルの宿泊者専用デスクで予約できます。
▲のびのび過ごせるアクティビティラウンジ
ホテルのラウンジと言えば、寛いだり静かに過ごしたりするのが一般的ですが、遊んだり眺望を楽しんだりとアクティブに楽しむ公園のような場所がリゾナーレ熱海のアクティビティラウンジ。花火をイメージした高さ6.5mの巨大なクライミングウォール「親子の北壁」は予約制（無料、４歳以上）です。
▲上から見ると椅子や机が島の形に
アクティビティラウンジはよく見ると伊豆七島の形になっていて遊び心満点。ラウンジの奥には自由に遊べるキッズルーム（8時30分〜20時）もあって、ボールプールや小さな子供も遊べるクライミングウォールがありました。
｜ホテル専用プライベートビーチ!?
ホテル最上階の11階にある「ソラノビーチ Books&Cafe」は、フロア一面に白砂を敷き詰めた、まるで宿泊者限定のプライベートビーチ。様々なデザインの椅子やソファ、板の間フロアなどがあって、のんびり寛げる特別感満点のスペースです。
▲ソラノビーチ Books&cafe ＜画像提供：リゾナーレ熱海＞
オーストラリアから運んだ真っ白な砂はきめが細かくサラサラで、素足で歩くとヒンヤリとした感触は日本の砂浜とは全く違う新体験。夏のビアガーデンや秋のヒモノbar、冬は3月まで梅の木があって蛇口から梅ジュースと梅酒が注がれる無料がサービスもあります。夜のバータイムはカクテルも売っていて、夜景を見ながら自分時間を過ごせます。
▲テラスからは熱海の街や海を見渡せて、スローな時間を楽しめます
本棚には子供から大人まで楽しめる300冊の書籍が置かれます。利用時間は10時から21時まで。特に、早くホテルに着いてしまった時も利用できる便利な場所です。
｜眺望抜群の大浴場で温泉満喫
2025年にリニューアルした大浴場「熱海温泉 ゆらゆら」は、海の上に月明りの道ができるムーンロードがテーマ。泉質は塩化物泉で、保湿効果も高くポカポカに温まりました。
▲半露天風呂からは相模湾を一望
湯船に身を沈めるとお風呂と海が一体に見えるインフィニティーバスを楽しめます。特にこの日は5月10日に引退するクルーズ船「にっぽん丸」が停泊していて、想い出に残る景色になりました。夜は月齢と天候が合えば、湯船に浸かりながらムーンロードを見られます。
▲お風呂場の壁や天井はミッドナイトブルー
内風呂の壁と天井には青森ヒバを使い、夜空を思わせる落ち着いた青色で月の光を引き立てる演出です。半露天には男女共に2段式のドライサウナと水風呂を用意。30分に1度オートロウリュもあって、しっかり汗の出るサウナでした。景色を楽しみながらの外気浴も気持ちがよかったです。
▲ムーンロードをイメージした脱衣場
大浴場の入口はムーンロードを描いたモザイクアートが印象的。月の代わりに輝く「ゆ」の文字や、脱衣場を彩る青磁グリーンのタイルはモダンな趣き。丸い鏡をよく見ると、月の移り行く形が描かれています。スキンケア用品は肌環境をサポートする「OSAJI」で、ドライヤーはリファでした。
｜客室は広いテラスがリゾート感満点
熱海の市街地や相模湾が望める全室オーシャンビューの客室をそろえます。スーペリアやビューバスデラックス、テラススイートや愛犬と泊まれるコーナーテラスなど11タイプ81室をそろえ、どの客室も65平米以上のゆったり過ごせる広さです。今回はリゾナーレ熱海の中でも最も広いテラスリビングスイートを紹介します。
▲「テラスリビングスイート」は158平米
123平米の客室に35平米の広いテラスがついたコンセプトルーム「テラスリビングスイート」は、6人まで泊まれます。海に向かって解放感たっぷりの大きな窓があるリビングがあって、２箇所の寝室と２か所のトイレ、海が見えるバスルームを備えます。客室からも絶景が楽しめるほか、景色を見ながら仕事ができるデスクも備えます。
▲広いテラスでリゾート感満喫
広々としたテラスは抜群の開放感。木製のロングベンチがあって、昼夜の区別なくジュースやビールを飲みながら眺められる絶景はスペシャル感たっぷり。最高のひと時を過ごせます。
▲4名まで寝られる主寝室
明るい空色と白を組み合わせた主寝室は扉でリビングと仕切ることもできるので、プライベート感も保てます。ベッドマットは小上がりの上に敷かれ、サイズは幅120cm × 長さ200cm が2台。さらにヘッドボードの奥に幅95cm × 長さ200cm のマットレスがふたつ敷かれます。
▲ホテルオリジナルの線香花火もありました
テラスにはファイアピットがあるので花火も楽しめます。星座早見盤も用意され、広々としたテラスからは時間を忘れて夜空を観察するのも旅先の素敵な過ごし方のひとつです。
▲純白の水まわりはリゾート感たっぷり
お風呂からも景色を楽しめます。洗面はダブルベイシンなので、2人以上でも利用しやすく、トイレが2箇所あるのも嬉しいですね。
｜朝食は熱海ならではの青いビュッフェレストランで
朝食は海や花火をモチーフにした「スタジオビュッフェ もぐもぐ」に和洋の料理をそろえたビュッフェを用意しています。ライブキッチンもあって、鯛ごはんと海鮮ラーメン、フレンチトーストは注文ごとに出来立てをいただけます。
▲大人気の窓際席
レストランは明るい海を思わせる青。ビュッフェエリアには線香花火を思わせるような照明が架かります。
▲食べたいメニューがずらり
チョコクロワッサンやメロンパン、黄桃ディニッシュなどミニサイズの可愛らしいパンを用意。伊豆を中心に栽培されているニューサマーオレンジのジャムは試す価値アリ。静岡の名物として有名な「釜揚げしらす」もたっぷり用意。ご飯のお供に嬉しい「いわしの生姜煮」もありました。
▲釜揚げシラスは地元の味
サラダやハム、チーズにくわえ、出来立てをいただける大人気のライブキッチンは、全ての味を試しておきたいところ。フレンチトーストはブリオッシュ生地で、甘い卵液がたっぷりしみ込んだフワトロ食感。お代わり必至の美味しさです。
▲好きな料理を食べられるビュッフェ朝食は旅先ならでは
鯛の出汁で炊いた「鯛ごはん」は爽やかな風味の大葉をたっぷり乗せる、朝に嬉しい一品です。「海鮮朝ラーメン」は出汁の効いた塩味のスープで、香ばしい桜えびをトッピング。さまざまな料理を確かめられるミニサイズなのも嬉しいですね。
▲「鯛ごはん」と「海鮮朝ラーメン」
空と海と森をテーマに雄大な景色や眺望が素晴らしい客室や大浴場、プライベートビーチのような「ソラノビーチ Books&Cafe」など、特別感たっぷりの滞在を用意する【リゾナーレ熱海】。子供向けのアクティビティも豊富に用意され家族連れにも大人気。ぜひ訪ねてみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 予約・問：リゾナーレ熱海 https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareatami/＞