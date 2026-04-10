【キャンメイク】渋谷ロフトでPOPUP開催！1100円以上購入でリラックマのカプセルトイもらえる《4月11日〜24日》

メイクアップブランドの「キャンメイク」は、2026年4月11日から24日まで、東京・渋谷ロフトに、POPUP STOREをオープンします。

カラータイプ診断やフォトブースも登場

今回のPOPUP STOREでは、2026年春の新作から、人気の定番アイテムまで幅広く展開します。

また、会場では、カラータイプ診断コーナーやフォトブース、プレゼントなど、さまざまな企画が用意されています。

まずはPOPUP商品のラインアップをチェック。

＜春の新商品＞

●イルミネイティングフィニッシュパウダー 〜Abloom〜mini 01

●マシュマロフィニッシュパウダー 〜Abloom〜 mini 01

●グラデーションチークス 01・02

●ラメマニア 03

●プティパレットアイズ 06

＜先行発売商品＞

●クリアヴェールセッティングパウダー 01

●ミューテッドチュールライナー 01・02

POPUP限定イベントや特典も充実しています。

まず来場特典として、キャンメイクの新商品の人気投票に参加した人全員にオリジナルステッカーを配布します。

ノベルティやポーチをゲットするチャンス

購入内容に応じた特典もあります。

【1】キャンメイク商品を1点以上購入すると...

「オリジナルショッパー」をプレゼント。

【2】キャンメイク商品1100円以上を購入すると...

「オリジナルショッパー」のプレゼントに加え「キャンメイク×リラックマ ノベルティ」が当たるカプセルトイにチャレンジできます。

【3】キャンメイク商品1500円以上を購入すると...

「オリジナルショッパー」と「選べる！カプセルトイ」チャレンジ権をゲットできます。

「選べる！カプセルトイ」は、「キャンメイク×リラックマ ノベルティ」と「キャンメイク ミニチュアトイ」から選ぶことができます。

【4】キャンメイク商品2500円以上を購入すると...

「オリジナルショッパー」と「選べる！カプセルトイ」チャレンジ権に加え、オリジナルの「ホログラムポーチ」をプレゼント。

レシートは当日購入分に限り、合算して提示OK。

いずれの景品も数量限定につき、なくなり次第終了となります。また、ひとり1日1回限りのみ参加可能です。

開催場所は、渋谷ロフト1階間坂ステージ（東京都渋谷区宇田川町21-1）。

開催時間は各日11時から21時まで。4月13日のみ13時30分から21時まで、最終日の4月24日は20時閉場です。

※価格はすべて税込です。

（C）San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

東京バーゲンマニア編集部