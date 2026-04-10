「やる気がないわけじゃないんだ…」努力するほど苦しくなる現実を描いたエッセイ漫画に「自分みたい」と共感の声【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
今回、ウォーカープラスの新企画「ウォーカービズ」で紹介するのは、 介護日記漫画『電子書籍と親父の介護』でヤングジャンプ40周年記念漫画賞エッセイ部門で佳作を受賞した漫画家・クロミツさん( @kuromitsu1510)。ある日突然、「発達障害グレーゾーン」の特性を持つと言われ、これまでの人生で「甘え」「怠慢」「努力不足」と疎まれ、“生きづらさ”を感じてきた理由を知ったのだという。「同じ悩みを抱えている人がいることを知ってほしい」そんな思いで描きはじめたエッセイ漫画『灰低 生きづらい+グレーゾーン』について聞いた。
母の死をきっかけに実家へ戻り、父親との二人暮らしが始まった――。漫画家のクロミツさんがエッセイ漫画を描きはじめた背景には、そんな生活の変化があった。当初は父親との日常を切り取ったギャグ漫画の予定だったが、同居中に父親が倒れ、介護生活へ。そこで起きた出来事を「そのまま描こう」と、描きはじめたそうだ。
Ｘ(旧：Twitter)に投稿された介護エッセイには、当事者や関係者から多くの反応が寄せられた。受賞の知らせには、フォロワーや知人だけでなく、出版関係者からも祝福が届き、「予想以上の反響がありうれしかった」という。クロミツさんは父親に、家族をテーマにしていることを伝えたそうだが「『どんどん描いていいよ』と言ってくれていたので、迷いなく描けた」と振り返る。
現在は「発達障害グレーゾーン」をテーマに作品を発信中。診断基準には届かないが、確かに特性はある、そんな「グレーな状態」が生む生きづらさを自身の体験を通して描いている。仕事では、真面目に取り組むほどミスが増え、「やる気がない」「努力不足」と見られてきた過去。そのたびに自分を責め続けてきたという。
この苦しさは過去ではなく、今も続く「現在進行形」。相談しても理解されにくく、「甘え」と片付けられてしまう悩みを抱える人は少なくない。だからこそ、その感覚を共有できる場として、エッセイ漫画という形にたどり着いたのだそうだ。
言葉にしづらい違和感や孤独を、静かにすくい上げる作品。本作、「灰低 生きづらい+グレーゾーン」をぜひ一度読んでみてほしい。
画像提供：クロミツ(@kuromitsu1510)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。