宮野真守、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』ナイター始球式に登板決定
4月24日より全国公開するアニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開記念として、4月18・19日の2日間、神宮球場にて『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』ナイターが開催されることが決まった。マリオとルイージが応援に駆け付け、18日にはマリオ役の宮野真守が始球式で登板する。
【写真】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』から場面写真が解禁
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目。
マリオとルイージは、キノコ王国でピーチ姫を助けながら、捕らわれたクッパのお世話をしたり、みんなの困りごとを解決したりする双子の配管工。ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出る。
4月1日から北米で公開され、BoxOffice調べによると全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて4月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し、北米の週末興収ランキング1位を記録した。インターナショナルでも54のマーケットでランキング首位を飾り、現在の全世界の累計成績は約3億7千万ドル（約594億円）を記録した。
マリオ役は前作に続き、本作でも宮野真守が務める。
アニメ『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、4月24日より全国公開。
【写真】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』から場面写真が解禁
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目。
4月1日から北米で公開され、BoxOffice調べによると全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて4月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し、北米の週末興収ランキング1位を記録した。インターナショナルでも54のマーケットでランキング首位を飾り、現在の全世界の累計成績は約3億7千万ドル（約594億円）を記録した。
マリオ役は前作に続き、本作でも宮野真守が務める。
アニメ『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、4月24日より全国公開。