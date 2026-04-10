【きょうから】珈琲館『トラディショナル・ホットケーキ』限定値引き、2枚590円〜 春限定の「まろやか苺ミルククリーム」も対象
カフェチェーン「珈琲館」「珈琲館 蔵」（運営：C-United株式会社）は、きょう10日〜12日までの3日間限定で、5種類の『トラディショナル・ホットケーキ』（2枚）を200円引きで提供する。
【画像】珈琲館「創業祭」ビジュアル
『トラディショナル・ホットケーキ』は、オーダーを受けてから専用の銅板で1枚1枚丁寧に手焼きし、温度と時間にこだわり焼き上げる人気メニュー。銅板は熱が均一に伝わるため、外はカリッと香ばしく、中はふっくらしっとり食感に仕上がり。また、独自開発のオリジナルミックス粉、複数の糖類を配合し、コクと後味の余韻を楽しめる味わい。
今回、56周年「創業祭」として、5種類の『トラディショナル・ホットケーキ』（2枚）が、200円引きになる。新生活で多忙な日々に「スイーツを片手に過ごす“ご褒美時間”として、焼きたてのホットケーキでほっと一息、心安らぐひとときをお楽しみください」と呼びかける。
5種類の中には『苺のホットケーキ〜まろやか苺ミルククリーム〜』も含む。なめらかにとろけるオリジナルの苺クリームとフレッシュな苺をトッピングした春限定メニューで、果実感あふれるつぶつぶ食感やコク、まろやかさを楽しめる。
■実施期間：4月10日（金）〜 4月12日（日）
対象商品：
・トラディショナル・ホットケーキ ホイップクリーム付き（2枚）単品790円→590円
・トラディショナル・ホットケーキ 北海道小豆＆抹茶アイス（2枚）単品890円→690円
・トラディショナル・ホットケーキバニラアイス＆チョコクリーム（2枚）単品890円→690円
・トラディショナル・ホットケーキ丸ごと苺ソース＆ホイップクリーム（2枚）単品890円→690円
・苺のホットケーキ〜まろやか苺ミルククリーム〜（2枚）単品1330円→1130円
※店舗により価格が異なる場合あり
※表示価格は税込
※テイクアウト・モーニングメニューは対象
※デリバリーサービスでの注文は対象外
※「トラディショナル・ホットケーキ（1枚）」は対象外
【画像】珈琲館「創業祭」ビジュアル
『トラディショナル・ホットケーキ』は、オーダーを受けてから専用の銅板で1枚1枚丁寧に手焼きし、温度と時間にこだわり焼き上げる人気メニュー。銅板は熱が均一に伝わるため、外はカリッと香ばしく、中はふっくらしっとり食感に仕上がり。また、独自開発のオリジナルミックス粉、複数の糖類を配合し、コクと後味の余韻を楽しめる味わい。
5種類の中には『苺のホットケーキ〜まろやか苺ミルククリーム〜』も含む。なめらかにとろけるオリジナルの苺クリームとフレッシュな苺をトッピングした春限定メニューで、果実感あふれるつぶつぶ食感やコク、まろやかさを楽しめる。
■実施期間：4月10日（金）〜 4月12日（日）
対象商品：
・トラディショナル・ホットケーキ ホイップクリーム付き（2枚）単品790円→590円
・トラディショナル・ホットケーキ 北海道小豆＆抹茶アイス（2枚）単品890円→690円
・トラディショナル・ホットケーキバニラアイス＆チョコクリーム（2枚）単品890円→690円
・トラディショナル・ホットケーキ丸ごと苺ソース＆ホイップクリーム（2枚）単品890円→690円
・苺のホットケーキ〜まろやか苺ミルククリーム〜（2枚）単品1330円→1130円
※店舗により価格が異なる場合あり
※表示価格は税込
※テイクアウト・モーニングメニューは対象
※デリバリーサービスでの注文は対象外
※「トラディショナル・ホットケーキ（1枚）」は対象外