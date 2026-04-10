職場の感じが悪い人は「あいさつしかしない」。じゃあ、感じのいい人は？
職場の感じが悪い人は「あいさつしかしない」。じゃあ、感じのいい人は？
それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？
この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
「あいさつだけ」で終わる人の共通点
職場で「感じが悪い」と思われてしまう人には、ある共通点があります。
それは、「あいさつしかしない」という点です。
朝、「おはようございます」と言ったきり、その後は一切会話をしない。
コミュニケーションはすべてチャットやメールで完結する。
こうした状態は、一見すると効率的に見えますが、人間関係の構築という観点では大きなマイナスになります。
『気づかいの壁』という本でも、次のように指摘されています。
でも、先輩や同僚から話しかけられたときのことを思い出してみてください。
仕事の途中でも意外と嬉しくて、つい話が弾んだりしますよね。
だったら、「自分がされて嬉しいかどうか」を軸にして、話しかける機会を増やしてみましょう。
――『気づかいの壁』より
つまり、感じのよさは「あいさつ」ではなく、その後の一言で決まるということです。
「誰がいるか」を把握しているか
感じのいい人は、そもそも職場の見え方が違います。
別に、1人1人、全員にあいさつをしたり、話しかけたりする必要はありません。
誰がいるのか1人1人を確認していると、相手もこちらを見て目が合ったり、すれ違ったりしますよね。そんなときに「あいさつ」をすれば違和感がありません。
鈍感な人は、自分の席に着いたら目の前の仕事に没頭して、職場に誰がいたのかすら思い出せなかったりします。そうなってしまうのは避けたいですよね。
――『気づかいの壁』より
重要なのは、「話しかけること」以前に、「周囲に意識を向けているかどうか」です。
この差が、そのままコミュニケーションの量と質に直結します。
日常の会話が「いざ」を左右する
さらに見落とされがちなのが、日常の会話量です。
普段から口にしているようなことが、ビジネスの大事な場でも出てきます。だから、自分の心の壁を越えて、できるだけ話をする機会を増やしましょう。
朝だったら、「おはよう」の後に、「週末ゆっくり過ごせた？」と質問するのもありです。
「さっきの資料、表紙の日付が抜けていたよ」程度のことなら、チャットで伝えるより直接言われたほうが嫌みもありません。
――『気づかいの壁』より
会話は特別なスキルではなく、「回数」によって磨かれます。
普段から話している人ほど、必要な場面で自然に言葉が出てくるのです。
感じのよさは「一言の差」で生まれる
結局のところ、「感じのいい人」と「感じが悪い人」の違いは、大きな能力差ではありません。
あいさつのあとに一言添えるかどうか。
相手の存在に気づいているかどうか。
その積み重ねが、印象を大きく分けます。
効率だけを重視すれば、チャットで完結する方が合理的です。
しかし、人間関係はそれだけでは築けません。
まずは、「おはようございます」のあとに一言を加えることから始めてみる。
それだけでも、職場の空気は確実に変わります。
ちょっとした気づかいのコツを身につけましょう。
株式会社シーストーリーズ 代表取締役
元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー
高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。
2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に5万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。