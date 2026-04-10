職場の感じが悪い人は「あいさつしかしない」。じゃあ、感じのいい人は？

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「あいさつだけ」で終わる人の共通点

職場で「感じが悪い」と思われてしまう人には、ある共通点があります。

それは、「あいさつしかしない」という点です。

朝、「おはようございます」と言ったきり、その後は一切会話をしない。

コミュニケーションはすべてチャットやメールで完結する。

こうした状態は、一見すると効率的に見えますが、人間関係の構築という観点では大きなマイナスになります。

『気づかいの壁』という本でも、次のように指摘されています。

つまり、感じのよさは「あいさつ」ではなく、その後の一言で決まるということです。

「誰がいるか」を把握しているか

感じのいい人は、そもそも職場の見え方が違います。

おすすめは、出社したら、「誰がいるのか」を把握することです。

別に、1人1人、全員にあいさつをしたり、話しかけたりする必要はありません。

誰がいるのか1人1人を確認していると、相手もこちらを見て目が合ったり、すれ違ったりしますよね。そんなときに「あいさつ」をすれば違和感がありません。

鈍感な人は、自分の席に着いたら目の前の仕事に没頭して、職場に誰がいたのかすら思い出せなかったりします。そうなってしまうのは避けたいですよね。

――『気づかいの壁』より

重要なのは、「話しかけること」以前に、「周囲に意識を向けているかどうか」です。

この差が、そのままコミュニケーションの量と質に直結します。

日常の会話が「いざ」を左右する

さらに見落とされがちなのが、日常の会話量です。

普段から会話の回数を増やしておかないと、いざというときに困ります。

普段から口にしているようなことが、ビジネスの大事な場でも出てきます。だから、自分の心の壁を越えて、できるだけ話をする機会を増やしましょう。

朝だったら、「おはよう」の後に、「週末ゆっくり過ごせた？」と質問するのもありです。

「さっきの資料、表紙の日付が抜けていたよ」程度のことなら、チャットで伝えるより直接言われたほうが嫌みもありません。

――『気づかいの壁』より

会話は特別なスキルではなく、「回数」によって磨かれます。

普段から話している人ほど、必要な場面で自然に言葉が出てくるのです。

感じのよさは「一言の差」で生まれる

結局のところ、「感じのいい人」と「感じが悪い人」の違いは、大きな能力差ではありません。

あいさつのあとに一言添えるかどうか。

相手の存在に気づいているかどうか。

その積み重ねが、印象を大きく分けます。

効率だけを重視すれば、チャットで完結する方が合理的です。

しかし、人間関係はそれだけでは築けません。

まずは、「おはようございます」のあとに一言を加えることから始めてみる。

それだけでも、職場の空気は確実に変わります。

ちょっとした気づかいのコツを身につけましょう。