アイドルグループ「Travis Japan」の川島如恵留（31）が9日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後10・00）に出演し、意外な資格を取得していることを明かした。

この日は俳優の石田純一の自宅を訪れ、同じグループの中村海人とともに石田の寝室を片づけるという企画に参加。

中村から「如恵留くん、なんとMENSAも持っているんですけど、この壁にコンセントをどこでも作れる資格も持っています」と明かされ、「第二種電気工事士ってのも持っていて」と語ったもの。

川島は使いづらい場所にあるコンセントも、使いやすい所に付け替えることができると説明。「また呼んでください」と言うと、石田の妻でプロゴルファー・タレントの東尾理子は「本当に連絡先欲しい！」と感嘆。

川島は17年に青学大を卒業。特技はクイズ。19年に「宅地建物取引士」、23年に「国内旅行業務取扱管理者」など、20個以上の資格を持つが、今年2月には全人口のうち上位2％のIQ（知能指数）の持ち主が入会できるという国際グループ「MENSA」の会員となったと明かしていた。

スタジオの「嵐」櫻井翔は「あの人は、あんなにいっぱい資格持っているの？」と聞くと、「Travis Japan」の宮近海斗は「持っていますし、今も2個くらい抱えて勉強しています」と語った。さらに「なんか、Travis Japanランドを作りたいらしくて、そのために今、船舶（免許）とかも。海もいつか空も陸も制するグループになるべく、1人だけ頑張っている」と言うと、「Travis Japan」は「間に合うのかなあ」と笑っていた。