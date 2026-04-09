「めちゃくちゃうまそう！」【ダイソー】ラーメン、ピザまであるよ♡「フード系シール」が可愛い

インパクトのあるシール帳作りには「フード系シール」がおすすめ！ スイーツ系からお食事系まで、さまざまな食べ物がイラストや実写になっていて、貼るときも見るときも楽しめるんです。そんなフード系シールは、シールコーナーだけでなく、意外なところでもゲット可能。そこで今回は【ダイソー】のおすすめフード系シールを紹介します。

あまりにも美味しそうで今すぐ食べたい……

【ピザーラ】の定番メニューのシールが手に入るのは「おしごとごっこシールブック」。ダイソーで販売されている幼児向けのシールブックで、シールを貼りながらお仕事体験が楽しめます。シリーズは全部で6種類あり、食べ物以外のシールブックを選ぶことも可能。幼児向けの商品の中から、シール帳にぴったりなシールがゲットできるなんて驚き！

食欲が爆発しそうなリアルさ

こちらは「おしごとごっこシールブック（新横浜ラーメン博物館）」のシール。@gnm.aoさんが「めちゃくちゃうまそう」とコメントするのも納得の、リアルな写真が特徴。ラーメンだけじゃなく、具材のシールもあるのが可愛いポイントです。

【ダイソー】でシールを探すときは、シールコーナーに加えて、知育コーナーもチェックしてみて。お寿司やクレープといった、ほかの「フード系シール」もゲットすれば、今すぐ食べたくなる美味しそうなシール帳の完成です。

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writer：河合 ひかる