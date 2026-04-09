本を持ち歩く時間がもっと心地よくなるバッグ！ 読書時間「ブックバッグ」

記事ポイント 川崎フロンターレと東京書房の初タッグトートが4月16日から200枚限定で登場重い本も持ち運びやすいタフなキャンバス生地を採用全ニッポン古本博覧会の東京書房ブースで1,800円で販売 川崎フロンターレと東京書房の初タッグトートが4月16日から200枚限定で登場重い本も持ち運びやすいタフなキャンバス生地を採用全ニッポン古本博覧会の東京書房ブースで1,800円で販売

川崎フロンターレと東京書房が初タッグを組んだ限定オリジナルトートバッグが登場します。

本好きとサポーターの交流を広げるアイテムとして、2026年4月16日から「全ニッポン古本博覧会」東京書房ブースで販売されます。

読書時間「ブックバッグ」

商品名：川崎フロンターレ × 東京書房 コラボレーショントートバッグ販売価格：1,800円（税込）販売数量：200枚限定販売期間：2026年4月16日(木)〜4月19日(日)営業時間：11:00〜17:00（最終日4月19日は16:00まで）販売会場：東京古書会館 3F販売場所：「全ニッポン古本博覧会 in 千代田のさくらまつり」内 東京書房ブース

今回のコラボは、創業70余年の老舗古本屋とJ1クラブが手を組む意外性が大きな魅力です。

東京書房は本を売買する場にとどまらず、本を楽しむライフスタイルを提案する取り組みとして展開します。

地元・川崎で高い発信力を持つ川崎フロンターレとの連携により、スポーツファンや若年層にも本のある暮らしを届ける形になっています。

デザインには川崎フロンターレの公式ロゴと東京書房のレトロなロゴを組み合わせ、知性と躍動感が同居する仕上がりです。

重い専門書や図録を数冊入れても使いやすい、堅牢なキャンバス生地を採用している点も見逃せません。

コラボモデルに加え、東京書房オリジナルモデルも同価格で用意されており、自分の一冊に合う色を選ぶ楽しさも広がります。

販売会場となる「全ニッポン古本博覧会」は、全国100店以上の古書店が集うイベントです。

開催期間中は神保町エリアでも関連イベントが行われ、本好きとサポーターが交差する特別な売り場になっています。

老舗古本屋とJ1クラブの組み合わせが、新しい本の持ち歩き方を提案しています。

限定200枚の特別感に加え、実用性の高いタフな仕様も備えた注目アイテムです。

神保町の本の祭典で、本好きとサポーターの接点を生み出すコラボとして存在感を放ちます。

川崎フロンターレ × 東京書房 コラボレーショントートバッグの紹介でした。

よくある質問

Q. 川崎フロンターレ × 東京書房 コラボレーショントートバッグの販売期間はいつですか？

A. 2026年4月16日(木)から4月19日(日)まで販売されます。

Q. 販売価格はいくらですか？

A. 販売価格は1,800円（税込）です。

Q. どこで購入できますか？

A. 東京古書会館3Fで開催される「全ニッポン古本博覧会 in 千代田のさくらまつり」内の東京書房ブースで購入できます。

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