旅行会社のJTBが「バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 大阪大会 トラベルパッケージ」の抽選申し込みを開始した。

VNLは、FIVBが主催する世界各国の代表チームが戦う国際大会。2018年にスタートし、毎年開催されている。大会は予選ラウンドと決勝ラウンドで構成され、予選の上位チームが決勝に進出して優勝を争う。

VNL2026の大阪大会は女子が7月8日（水）～12日（日）に、男子が7月15日（水）～19日（日）にAsueアリーナ大阪で開催される。

今回のトラベルパッケージは3プランが用意されており、東京駅、新横浜駅発の1泊2日観戦ツアー​「号車貸切新幹線プラン」、試合会場からアクセス良好なホテル等1泊分が付いた「宿泊プラン」、試合会場から大阪難波駅周辺までの送迎バスが付いた「シャトルバスプラン」が展開される。金額は38,000円～98,000円で、プランやコース等によって異なる。また、全プランにギフト（内容未発表）も付いてくるとのことだ。

抽選申し込みは9日（木）15:00～14日（火）23:59。抽選結果発表および支払い期間は17日（金）15:00～19日（日）23:59となっている。その後、5月1日（金）15:00から先着販売が開始される。

宿泊先や移動手段なども効率よく決めることができ、加えて観戦席は男子、女子共にアリーナ席が用意されているため、選手の迫力あるプレーを間近で観ることが出来る。この機会に申し込んでみてはいかがだろうか。