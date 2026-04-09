蠍座は「今の自分」で勝負を！蟹座は加点方式で相手探しをすると◎　4/10〜4/23【下弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】

4月10日は下弦の月。下弦の月から上弦の月までのまでの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！

■月星座を調べるには？

月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。

正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。

■月星座が「牡羊座」のあなた

シングルさんもカップルさんも「早く結婚しなきゃ！」みたいな妙な焦りを感じたら、落ち着きましょう。ご縁は自分にとっていいタイミングでやってくるものですから。

♡ツラ恋の処方箋

自分の力で動かそうとするより、待つほうがいい場合もあるってこと。

■月星座が「牡牛座」のあなた

シングルさんはお相手の条件に目がいくのもわかるけど、もっとハートの部分を大切に。カップルさんは「何歳までに結婚」みたいな概念をとっぱらったほうがよさそう。

♡ツラ恋の処方箋

計算しても計画しても、やりきれないのが人生だから。

■月星座が「双子座」のあなた

シングルさんはひとまず「楽しければいっか」というノリで、友達を増やす、友達感覚で付き合う方向で。カップルさんはお相手との、今この瞬間を大切に。

♡ツラ恋の処方箋

今日がとても楽しいと、明日もきっと楽しいはずだから。

■月星座が「蟹座」のあなた

シングルさんは減点方式でお相手を探していくと、ずっと1人でいることに。加点方式でいきましょう。カップルさんはお相手に結婚を迫りすぎないこと。

♡ツラ恋の処方箋

長続きさせたいなら、気楽って大事よ。

■月星座が「獅子座」のあなた

シングルさんは趣味にハマるなど、何か楽しいことを見つけるといい恋ができそう。カップルさんはお相手との間で、あんまり決まりごとを作らないほうがいいかも。

♡ツラ恋の処方箋

決めたとしても、移り変わっていくからね。

■月星座が「乙女座」のあなた

シングルさんは気になる人がいるなら、もっと積極的にアピールしてみたら？ カップルさんは華やかなファッション、色味のキレイな下着を身につけるとよさそう。

♡ツラ恋の処方箋

控えめでいるのって、損することもあるよね。

■月星座が「天秤座」のあなた

シングルさんは出会いを求めるなら、「いつもの場所」と違う場所にお出かけしてみましょうか。カップルさんは刺激を求めて、初めての場所にお出かけを。

♡ツラ恋の処方箋

新しい経験って、運気を高めるにはすごくいいんですよ。

■月星座が「蠍座」のあなた

シングルさんは昔の恋への執着や過去にモテた経験を手放して、今の自分で勝負！ カップルさんはお互い、過去のことを蒸し返すのはなしでお願いします。

♡ツラ恋の処方箋

過去とさよならしましょうか。

■月星座が「射手座」のあなた

シングルさんは期待しすぎず、「いいことあればラッキー！」くらいの気持ちでいるとよさそう。カップルさんはお相手に求めすぎないほうがいい関係でいられそう。

♡ツラ恋の処方箋

お相手のSNSをチェックして、あれこれ想像しすぎないこと。

■月星座が「山羊座」のあなた

シングルさんはあまり興味がなかったとしても、悪い人じゃなければ、誘われたら1度くらいは出かけてみて。カップルさんは自分の欠点も見せられるといいかもね。

♡ツラ恋の処方箋

あんまり、きっちり決めなくてもよくない？

■星座が「水瓶座」のあなた

シングルさんは自分に自信を持ちましょう！ 「私は愛される！」って信じてくださいね。カップルさんはお相手との関係に悩むことがあるかも。でも、まだ終わらなそう。

♡ツラ恋の処方箋

結果が出るのはまだ先みたい。

■月星座が「魚座」のあなた

シングルさんはもし、今、片思い中のお相手が友達なら、関係を発展させる時期は今じゃないかも。カップルさんはお相手にムリなことをいわれたら、断っていいですからね。

♡ツラ恋の処方箋

むしろ、頑張らないほうがいい。

（藤島佑雪）