名駅の弁才天が餅専門店と融合！

餅とモダンが融合した進化系スイーツ

フルーツ大福の先駆け的なお店で、瑞々しい断面が映える『覚王山フルーツ大福 弁才天』。

名古屋駅のランドマークのひとつ「大名古屋ビルヂング」地下1階の店舗が4月11日(土)に大幅リニューアル！

今回のリニューアルは、ただの改装ではありません。

名古屋市瑞穂区の新瑞橋で話題を呼んでいる餅専門店『と、餅』を併設し、これまでのフルーツ大福の枠を超えた餅文化の発信拠点へと生まれ変わります。

トレンドに敏感なナゴヤドット読者の皆様なら、この進化は見逃せません！

日常を彩る餅の新しい形とは？

お餅といえば、お正月や伝統的な和菓子というイメージが強かったかもしれません。

しかし、弁才天が目指すのは、餅を掛け合わせ次第で全く新しい食体験へと変化する素材として再定義すること。

伝統を大切にしながらも、現代の感性にマッチした驚きと感動を与えてくれる、まさに進化系スイーツの登場です！

餅とモダンが融合した驚きのメニュー

リニューアル後の店舗では、これまでの看板商品である旬のフルーツ大福はもちろん、「と、餅」が提案するクリエイティブな餅スイーツが全ラインナップ揃います。

まず注目したいのが、食感のコントラストを楽しむシリーズ。

濃厚なクリームや香ばしいナッツを贅沢に組み合わせた餅スイーツは、ひと口食べればその意外性に驚くはず。

さらに、抹茶や味噌といった日本の伝統食材を、現代的なアプローチで再解釈した商品も登場します。

特に名古屋女子として見逃せないのが、地元のソウルフードをリスペクトしたメニューです。

あんバターや鬼まんじゅうといったなじみ深い味わいが、スタイリッシュな餅スイーツへと再構築されています。

自分へのご褒美にはもちろん、センスの良い手土産を探している時にもぴったりのラインナップです。

リニューアル記念の豪華特典

今回のリニューアルを記念して、驚くほど豪華なキャンペーンが実施されます。

オープン後の土日(4/11、12、18、19、25、26の計6日間)の各日先着100名の購入者限定で、なんと「高級静岡クラウンメロン大福」をひとつプレゼント！

このメロン大福、通常販売価格はなんと1,500円。

市場でも最高級品とされるクラウンメロンを贅沢に使用した一品が無料で味わえるチャンスです！

名駅へのお買い物ついでに、少し早めに足を運ぶ価値は十分にあります。

大人の女性に贈る、洗練された餅体験

『弁才天 と、餅 大名古屋ビル店』の場所は名古屋駅直結で、アクセス◎な「大名古屋ビルヂングの地下1階。

営業時間は11時から21時までなので、仕事帰りのリフレッシュや、友人とのランチ後のデザート探しにも最適です。

和菓子の枠を超えて、素材としての餅の可能性を最大限に引き出した『弁才天 と、餅 大名古屋ビル店』で、最新の餅文化を体感してみては？

店舗名：弁才天 と、餅 大名古屋ビル店

住所：名古屋市中村区名駅3-28-12大名古屋ビルヂングB1F

電話番号：052-551-5535

営業時間：11:00～21:00

定休日：大名古屋ビルヂングに準ずる

公式サイト：https://ec.benzaiten-daifuku.jp/