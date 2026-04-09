「レタスクラブ Webライティング教室」にAIに関する動画2本が追加！
【詳しく知りたい】レタスクラブ Webライティング教室では何が学べるの？
在宅でできる仕事として、家事に育児に忙しい女性たちからの関心が高い「Webライター」という働き方。 「興味はあるけれど、これからのAI時代、Webライターの仕事はどうなっていくの？」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。 そんな疑問にお答えすべく、動画配信サービス「レタスクラブ Webライティング教室」に、これからのAI時代に役立つ新規動画が2本追加されました！
1987年の創刊以来、長年にわたり読者の生活に寄り添い、暮らしに役立つ情報を発信し続けてきた生活実用誌『レタスクラブ』。本講座は、そんなレタスクラブがメディア運営で培ってきた編集やライティングのノウハウを詰め込んだ、信頼と実績の学習プログラムです。
■「AIを優秀なアシスタントに！」最新のライティング術が学べる追加講義
今回新たに追加されたのは、「AI時代が到来！Webライターはどうする？」「AI台頭によるSEO記事の変化」という2本の講義動画です。昨今のAI普及によりWebライターの仕事内容は変化していますが、「正しく使えばAIはライターの脅威ではなく、優秀なアシスタント（秘書）になる」という視点のもと、実践的なノウハウをお届けします。
【追加動画で学べるポイント】
•ChatGPTやGeminiなど、代表的なAIツールの特徴と使い分け
•タイトル案や構成出しにすぐ使える！具体的な「プロンプト（指示文）」の実例
•“AIっぽさ”を抜け出すための、自然な記事への編集・推敲テクニック
•経験や一次情報を活かす！AI時代に生き残るライターになるための「5つの極意」
■「ライターの基本」から「AI時代の戦い方」までを網羅
「レタスクラブ Webライティング教室」は、メディアの理解や記事の構成案作成、読者を惹きつける文章術など、「Webライティングの基本」を全12回の講義でしっかりと身につけることができます。そこに今回の新規動画2本が加わることで、未経験からの基礎固めはもちろん、AIを味方につけた最新のライティング手法まで、今の時代に必要なスキルをこれひとつで網羅的に学ぶことが可能になりました。
■メイン講師・ゆらりさんが実践的なAI活用法を伝授
追加動画の講師を務めるのは、本講座のメイン講師であり、ご自身も未経験からフリーライターとして独立し大活躍中のゆらりさんです。日々のライティング業務で実際にAIを活用しているゆらりさんが、AIの賢い使い方や、AI時代における「ライターの市場価値の高め方」をわかりやすく丁寧に解説してくれます。
ゆらり
Webライター。Kindle著者、編集者。
仕事では企業のライティング案件やメディア運営、Kindleや書籍の編集などを手掛ける。著書に『ゆるゆる稼げるWebライティングのはじめかたBOOK』（技術評論社）
https://yurarigurashi.com/
■充実のボリュームでも価格は据え置き！
全12回の本編動画、6本の参考動画、そして今回追加された2本のAI講義動画と充実のPDF資料がすべてセットになって、価格は既存の内容から変わらず税込3万6,900円です。すでに講座をご購入いただいている方は、追加料金なしで新動画をご視聴いただけます。
■2026年、Webライターという仕事を始めてみたいあなたへ
「AIに仕事をとられるのでは…」と不安に思う必要はありません。AIを効率よく使いこなし、人間にしか書けない「一次情報」や「あなたらしさ」を武器にすることで、未経験からでも活躍できるチャンスは広がっています。 2026年、時間や場所にとらわれない新しい働き方を手に入れたい方、在宅でゆるく稼げるスキルを身につけたい方を、「レタスクラブ Webライティング教室」は全力で応援します！
【レタスクラブWEB編集部】