【スターバックス】ペットボトルコーヒー”GRAB&GO”シリーズがリニューアル発売♪

2026年3月24日(火)からスターバックスのペットボトルコーヒー”スターバックス® GRAB&GO”シリーズがリニューアル発売しました♪豊かなコーヒーの香りやコク、深煎りのコーヒーの余韻が楽しめる500mlペットボトル入りのコーヒー。気軽にどこでもスターバックスの本格的なコーヒーが楽しめます!”GRAB&GO”シリーズは全国のセブン-イレブン限定で順次切り替え発売販売しています♪

本格的なスターバックスのコーヒーが気軽に楽しめる♪



スターバックス® GRAB&GOのシリーズは、”一日中、心地よく寄り添うスターバックス”をコンセプトにしたペットボトルコーヒーで、いつでもどこでも気軽にスターバックスのコーヒーを楽しめるコーヒー飲料になっています♪

今回のリニューアルではよりコーヒーの奥深い味わいと余韻を体感できるコーヒーになっています。

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ブリュード ブラック

厳選された高地産のアラビカ豆を使用したブラック無糖コーヒー。商品名が”アイスド ブラック”から”ブリュード ブラック”に変わり、淹れたてのコーヒーの味わいをイメージしています。

深煎りにローストしたコーヒー豆は、蓋を開けた瞬間から香ばしい香りが感じられます。

今回のリニューアルでは、これまで以上にコーヒーの香ばしさを高めているんだとか。苦みはあるものの後味はスッキリした余韻を感じられるので飲みやすいブラックコーヒーになっています!

ホワイトモカ

こだわりのホワイトチョコレートフレーバーの甘くとろけるホワイトモカ。今回のリニューアルでは、ミルクの優しい甘さと深煎りコーヒーのコクを一層感じられるようになったんだとか。

蓋を開けた瞬間から甘いミルクの香りが感じられます。

深煎りのコーヒーのコクとホワイトチョコレートのまろやかな甘みが広がります。

ミルクのコクも感じられて華やかさがあり、ミルキーでまったり甘めのホワイトモカです♪

アロマ ラテ



コーヒーの深みの中に優しいミルクの風味が感じられるアロマ ラテ。

商品名が”アイスド ラテ”から”アロマ ラテ”に変わり、深煎りのコーヒーの奥深い香りとミルクの風味のバランスにこだわりリニューアルしました。

深煎りのコーヒーの香り・風味を感じながら、ほんのりミルクの甘みが口の中で広がります。ミルクのコクと後味のコーヒーの余韻を楽しめて優しい甘さのラテです♪

商品情報

スターバックス®GRAB&GO ブリュード ブラック

･発売エリア：全国のセブン-イレブン

･発売期日：3月24日(火)

･希望小売価格：230円(税別)

･賞味期限：13ヵ月

･容量：500ml

スターバックス®GRAB&GO ホワイトモカ

･発売エリア：全国のセブン-イレブン

･発売期日：3月24日(火)

･希望小売価格：230円(税別)

･賞味期限：13ヵ月

･容量：500ml

スターバックス®GRAB&GO アロマ ラテ

･発売エリア：全国のセブン-イレブン

･発売期日：3月24日(火)

･希望小売価格：230円(税別)

･賞味期限：13ヵ月

･容量：500ml

それぞれの違ったコーヒーの味わいを楽しめるスターバックス®GRAB&GOのシリーズ。コーヒーが好きな人は飲み比べをしてみてはいかがでしょうか♪

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。