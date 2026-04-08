懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょうの出来事」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。

【写真を見る】【ニュースアーカイブス】懐かしい映像とともに振り返るきょうの出来事 今回は1989年の4月8日 37年前のあの日のニュース【岡山】

まずは、今から37年前、1989年の4月8日のニュースです。

この日、お目見えしたのは「水辺のももくん」。岡山市の市制100年を記念したもので、後楽園外苑の旭川の水辺に設置された桃太郎像です。

岡山県の特産「モモ」を両手で持ち上げています。

除幕式には関係者200人が出席し誕生を祝ったということです。

続いては同じ日、1989年の4月8日のニュース。この日から岡山県庁などで第2・第4土曜日が土曜閉庁となりました。それ以前は土曜日も県庁は業務にあたっていたんですね。

この日、岡山県庁を訪れた人は少なかったようですが、中には、パスポートを取りに来た新婚のカップルが数組いたようです。ちなみに、岡山県庁が完全に週休2日になったのは3年後の1992年ということです。

変わって、1994年。JR岡山駅前に建設されていたホテルグランヴィア岡山で最後の鉄骨をつり上げる上棟式が行われました。

長さ9メートル、重さ850キロの鉄骨の梁に最後のボトルが打ち込まれた後、クレーンのスイッチが押されつり上げられました。

式には、JR西日本や工事関係者など約100人が出席したということです。開業は翌年の1995年の3月25日でした。

雨にかすむ瀬戸大橋。走ってきたのはSL瀬戸大橋号です。開通10周年の記念列車で1998年のきょう、試運転が行われました。

全国から鉄道ファンが集まり、SLが瀬戸大橋を渡る姿を写真に収めていました。

昔ながらのSLが瀬戸大橋を走る姿は、多くの人の記憶に残ったようです。以上、ニュースアーカイブスでした。