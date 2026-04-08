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YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「超お得な株主優待も廃止...次はどこ？イオンの親子上場解消が止まらない！」と題した動画を公開した。わしっし氏が、イオンによるジーフットの完全子会社化と親子上場廃止について、株主の対応や今後の見通しを解説している。



イオンがグループ会社であるジーフット（靴専門店「ASBEE」などを展開）の親子上場を廃止し、完全子会社化すると発表した。わしっし氏によると、イオンによるグループ会社の親子上場廃止はここ2年で5社目となり、「異例のハイスピード」で進行しているという。



株式併合により、イオン以外の一般株主が所有する株式は1株300円で強制的に買い取られる。株主優待については、権利確定済みの2月分を最後に「廃止」され、次回の8月権利分の優待は提供されない。



保有株の処分について、わしっし氏は2つの選択肢を提示した。1つ目は市場での売却で、発表直後の終値が買取価格付近の296円だったことから、「市場で売却するのが手っ取り早い」と推奨。2つ目はイオンによる買取で、確実に300円もらえるが着金が10月以降になる見込みだと説明した。完全子会社化の理由については、ジーフットの営業赤字が続く危機的な状況からの救済措置の側面が強いと分析している。



さらに、次に親子上場解消される企業の予想も展開した。「各地域特性が強い」スーパーマーケット事業は対象になりにくいとし、非スーパーマーケット事業であるイオンフィナンシャルサービス、キャンドゥ、ミニストップ、イオンファンタジー、コックスの5社を有力候補に挙げた。買収時の値上がり益に加え、買収されなくても配当と優待によるインカムゲインが期待できると述べ、「こういった銘柄を一度ご検討してみてはいかがでしょうか」と視聴者に呼びかけている。