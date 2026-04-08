6日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、2025-26シーズンSVリーグ男子チャンピオンシップ（CS）のセミファイナルにおいて、「青炎（1,000円）チケット」を販売すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

3月にレギュラーシーズン2位以上を確定させ、CSのセミファイナルのホームゲーム開催権を獲得していた大阪Ｂ。大阪Ｂ開催のセミファイナルは、5月9日（土）から11日（月）にかけてAsueアリーナ大阪で開催される中、今回は「BLUE PROJECT｜WE WIN ～アリーナを青に染める～」企画として、大阪Ｂの応援ウェア着用者限定シート「青炎（1,000円）チケット」を販売すると発表した。

「青炎（1,000円）チケット」では、大阪Ｂのユニフォームや「青」の応援ウェアを着ての観戦を条件とし、2階、3階スタンド席をファンクラブ、一般価格共通で1,000円にて販売。本来、Asueアリーナ大阪で開催される大阪Ｂのホームゲームにおいて、2階、3階スタンド席は最低でも4,500円（一般の場合）を要するため、お得な価格設定となっている。各日約800枚が用意されているが、2戦先勝方式のため、11日（月）のGAME3はGAME2終了時に1勝1敗の場合のみ開催される。

本チケットはチケットVにて、8日（水）12:00のゴールド会員先行発売を皮切りに順次販売が開始される。なお、本チケットの席は大阪Ｂの応援シートとなるため、アウェーチームの応援や応援ウェアの着用は不可としている。

チームカラーである青を身にまとい、大阪Ｂの勝利を後押ししよう。