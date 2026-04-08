お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が7日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。6日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト出演した俳優本宮泰風（54）について言及した。

6日放送回は本宮と妻の松本明子（60）が「マスコミ史上初の夫婦初共演」となる予定だったが、松本が自宅前で転倒し左足首を骨折。本宮だけが「ビバリー」に出演した。

その本宮が松本の転倒の状況を説明。「家の目の前で、家の敷地で。小雨が降ってたので足元がっていうのはあったんですけど。簡単に言うと転んだ」と切り出した。松本が転倒した時に、本宮は自宅にいたといい「最初、外で猫が鳴いてるのかと思って。よく聞いてたら『痛い痛い』って言ってるんですよ。誰だろうなと思って、誰かケガしたのかなと思って行ったら、妻が転んで」と状況を説明。「そのまま車に乗せて、病院に行って。そのまま緊急手術して。今、仮の手術で。でも本人は元気ですので」と語っていた。

太田は6日の放送を聴いていたといい、本宮の話しぶりを再現。その上で「最初、玄関先で猫が鳴いてるかと思ったって言うんだよ」と説明し、爆笑。「開けたら松本明子が倒れてたと。『痛い痛い！』って倒れてたっていうんだよ。そんなことある？ よく分かんない」とツッコミを入れていた。その後、本宮の実直な語り口を絶賛していた。