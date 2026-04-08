タレントの藤本美貴（41）が7日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。自身の出産について語った。

この日ゲストで登場したお笑いコンビ「コットン」きょんの妻・まつきりなから「1人でこんなに大変なのに、おふたりは3人産んでますから」とMCの藤本と横澤夏子に話題が振られる場面が。藤本は「自然分娩で3回産んでもそれぞれ違う」出産になったと語りだした。

3人とも自然分娩を選んだ理由を聞かれると「2人目のときは“2人目の自然分娩が楽”っていうからどんなもんなんだろうって言って」と説明。「3人目は和痛か無痛にしようと思ってたら、私のお母さん4人産んでるんですけど“こんなこと二度と味わえないから。あなたも最後かもしれないから味わった方がいい”って言われて、確かにって思って」と明かした。

ゲストのおのののかが「どんどん楽になっていくんですか？」と聞くと「早くはなる」と回答。自身も3回の出産を経験した横澤も「2人目の後陣痛っていうのもありますから。延び切っちゃってるから、子宮が縮まるのが2人目のあとめっちゃ痛いですよ」とぶっちゃけていた。