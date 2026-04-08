「長崎ペンギン水族館」でフンボルトペンギンのランチタイムを見てきた！ エサを投げる動きに一斉に反応するペンギンの姿が楽しい

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【長崎ペンギン水族館】ブーケトスのようなランチタイム【フンボルトペンギン】』というわたるさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

20260226

長崎ペンギン水族館へ来た投稿者のわたるさん。ここはペンギンの「飼育種類数」が世界一（9種類）の水族館です。

飼育員さんの方へと首を伸ばしているのはフンボルトペンギン。ただいまランチタイム中です。

エサが投げられるとさらにペンギンたちは伸びあがり、投げられた方向へと集まります。

キャッチしたのは右奥2番目のペンギン。魚をくわえているからか、1匹だけ飼育員さんの方を見ていませんね。

ピシッと皆の姿勢が良くなりました。飼育員さんがエサを手にしたのでしょうか。

フォーメーションが崩れたところで左のペンギンたちの間で引っ張り合いが発生。

激しい争いを制したのは左手前の1羽。そもそもこの子がキャッチしていたので良かったです。

左側がまだ落ち着かない状況で、右側にエサが投入されました。

今回も取り合いが発生しましたが、右から3羽目のペンギンが勝利。この子が急いで飲み込んでいる間に周囲の態勢が整っていきます。

こうして次々とエサが投げられ、ペンギンたちランチタイムが続くのでした。皆お腹いっぱい食べられるでしょうか。

ブーケトスのような、勢いのあるフンボルトペンギンのランチタイム。スローでも倍速でも楽しいので、興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。