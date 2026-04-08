スノービューティースキンケアパウダー2026♡進化した限定パウダー登場

毎年話題のスノービューティーから、2026年の限定スキンケアパウダーが登場♡日中のメイク仕上げから夜のスキンケアまで使える“全時間美白※1パウダー”として、さらに進化しました。透明感のある仕上がりと心地よい使用感を兼ね備えた、特別な一品。毎日のケアを格上げしてくれる注目アイテムをチェックしてみてください♪

24時間使える美白ケア設計

「ブライトニングスキンケアパウダー（医薬部外品）」は、日中も夜も使えるのが魅力。朝はメイクの仕上げや化粧直しに、夜はスキンケアの最後に使用することで、肌をやさしく包み込みます。

美白有効成分4MSK※2とナイアシンアミドを配合し、メラニンの生成を抑えながらうるおいを守る設計。

サラサラの仕上がりが続き、透明感のある肌印象へ導きます。※1美白とはメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。

マジョリカマジョルカリニューアル♡きらめく新アイシャドウ登場

進化した独自技術に注目

新たに採用された「4MSK※2デリバリー技術」により、美白成分を肌に均一に届けることが可能に。肌上の水分と反応して広がることで、ムラのないケアを実現します。

さらに、パウダーが寝具との摩擦を軽減し、睡眠中も肌をやさしく守るのが特徴。まるでナイトキャップのように、夜のスキンケアをサポートします。

商品詳細＆デザイン

カラーは1色（メルティピンクカラー）。容量は25g、本体価格7,000円（税込7,700円）、レフィルは4,300円（税込4,730円）。

本体にはスムースフィットパフ（おしろい用）となめらかソフトパフ（スキンケア用）の2種類が付属。

※レフィルにはパフは付属しません。

パッケージは“LuminousSnowflake”をテーマに、雪のようなきらめきを表現した上質なデザイン。2026年7月21日（火）より数量限定で発売されます。

※価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

※1 美白とはメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。

※2 4-メトキシサリチル酸カリウム塩

※3 予約受付状況についてはスノービューティー取り扱い店舗にお問い合わせください。

昼も夜も美肌をサポート

スノービューティーのスキンケアパウダーは、時間を問わず美白ケアと仕上がりの美しさを叶える優秀アイテム♡

日中のメイクアップ効果と夜のスキンケア効果を兼ね備え、毎日の習慣に取り入れやすいのが魅力です。

限定だからこそ手に入れたい特別な一品で、透明感あふれる肌を目指してみてください♪