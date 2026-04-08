矢沢永吉が、全国ツアー『EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2026 Just keep going ～ロックの軌跡～』を開催する。

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2021年以来、6年連続の全国ツアー開催となる今回は、11月25日に神戸ワールド記念ホール、11月28日＆29日に大阪城ホール、12月3日から日本武道館で6回公演が行われる。

日本武道館での6日間公演は、日本人男性ソロアーティストとしては最多公演回数となる。また、武道館最多動員と並ぶ15,000人の動員を予定しており、6回で90,000人になる。さらに、今回はまた、矢沢のライブ史上初となる360°LEDスクリーンを天井上方に設置。今回は会場四方に客席が設けられ、360度どこからでも映像を楽しめることとなる。

本ツアーのチケットは、FC先行が本日4月8日正午より開始となり、一般発売のスケジュールは近日ツアー公式サイトにて発表予定だ。

なお本日より、ドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』（テレビ朝日系）にて矢沢が書き下ろした主題歌「BORDER」が初オンエアされる。

（文＝リアルサウンド編集部）