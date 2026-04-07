MOMI&TOY’S抹茶＆ほうじ茶♡贅沢ティラミスクレープ登場

とろける食感で人気のクレープブランドMOMI&TOY’Sから、和の魅力を楽しめる新作が登場♡香り豊かな抹茶とほうじ茶を使ったティラミスクレープは、甘さとほろ苦さのバランスが絶妙な大人スイーツです。期間限定でしか味わえない特別な一品は、カフェタイムや自分へのご褒美にもぴったり。和×洋の贅沢なハーモニーをぜひ楽しんでみてください♪

抹茶のコク広がる贅沢クレープ

「とろける抹茶ティラミス」は780円（税込）。なめらかなティラミスベースに、香り高い抹茶パウダーを贅沢に重ねた一品です。

ほろ苦いカラメルソースがアクセントとなり、甘さの中に大人っぽいビターな味わいをプラス。ひと口ごとに抹茶のコクとクリーミーなティラミスが重なり合い、満足感のある味わいに仕上がっています。

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香ばしさ際立つほうじ茶♡

「とろけるほうじ茶ティラミス」も780円（税込）。香ばしいほうじ茶パウダーをたっぷり使用し、やさしくほどけるティラミスベースと絶妙にマッチします。

口に入れた瞬間に広がるほうじ茶の香りと、ビターカラメルの余韻が心地よく、甘すぎない上品な味わいが魅力。“とろける贅沢”を堪能できる、大人のためのクレープです。

販売期間＆チェックポイント

販売期間は2026年4月13日（月）～4月26日（日）まで。全国のMOMI&TOY’S（一部店舗を除く）で展開されます。どちらも期間限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

※店舗により販売期間が異なります。

和スイーツで癒し時間

抹茶とほうじ茶のティラミスクレープは、和の香りと洋のなめらかさが楽しめる贅沢スイーツ♡とろける食感と上品な味わいで、ほっとひと息つきたいときにぴったりです。

期間限定だからこそ味わえる特別な一品を、ぜひこの機会に楽しんでみてください♪