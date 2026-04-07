Snow Manの佐久間大介が4月5日、Xを更新。公開した“現在の体重”がファンを心配させている。

「佐久間さんはこの日、《#マテムり で話してたやつで、この間台湾行った時サウナで測ったやつ》と投稿し、体重計の写真をアップしました。そこには『55.2kg』と表示されていました」（芸能担当記者）

『マテムり』とは、ラジオ番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（文化放送ほか）のこと。4日の放送で、佐久間は体重の増減について語っていた。

「一時期、佐久間さんは喉のケアや体力づくりのため、周囲から勧められた食事や甘い飲みものを積極的にとっていた結果、気づけば体重が増加してしまったそうです。その反動でダイエットを決意し、大好きなラーメンも番組以外では控えるなど、徹底した食事制限を実践したところ、本人も『案の定、しっかりやせた』と語りました。“極端な人間”を自負するほど、一気に振り切るタイプのようです」（同前）

その流れで公開された「55.2kg」という数値に、ファンの間で衝撃が走った。

《倒れないようにちゃんと食べて》

《ちょっ、ちょっとま、待って…気絶しちゃう》

Xでは、やせすぎを不安視する声が集まった。

「佐久間さんの身長は公称168cm。体重が55kg台となると、男性としてはかなり細身の部類です。ちなみに彼の場合、仕事前に腹筋100回を2セットこなすなど、トレーニングを欠かさず、筋肉量もある“細マッチョ”。とはいえ多忙な活動を続けるなか、心配の声が出るのも無理はありません」（芸能ジャーナリスト）

気がかりなのは、その生活ぶりだ。

「本人は、深夜まで仕事をしている様子をXにたびたび投稿しています。収録や移動が長時間に及ぶことも多く、生活リズムも不規則になりがち。そこに急激な減量が重なると、体への負担は小さくありません」（同前）

そのうえ、現在の活動はまさに“フル稼働”だ。

「3月には初の単独主演映画『スペシャルズ』が公開され、俳優としての評価も上昇中です。さらに声優として、放送中のアニメ『ハイスクール!奇面組』（フジテレビ系）に出演しています。すでに2027年放送予定の新作アニメも何本か控えています。

加えてバラエティでは、バナナマン・日村勇紀さんと共演する『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系）や『ラヴィット!』（TBS系）の火曜隔週レギュラーなどにも出演しています。グループとしても『それSnow Manにやらせて下さい』などレギュラー番組が続き、マルチな活躍を見せる分、ほぼ休みなく仕事が続いている状態です」（芸能プロ関係者）

佐久間はラジオで、自らを限界まで追い込む状態について「心地よくなってきた」とも語っていたという。そのストイックさこそが魅力である一方、無理はしないでほしいものだ。