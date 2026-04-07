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マーケティングのプロが明かす「説明不要」の販売術。顧客の時間を拘束するだけで成約率が上がる心理テクニックとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」で、りゅう先生が「今すぐ売れる拘束マーケティング５選！説明してるから売れない。」と題した動画を公開。多くの営業担当者が抱える「一生懸命説明しても売れない」という悩みの原因は、説明不足ではなく、顧客に「時間」を使わせていないことにあると指摘した。



りゅう先生は、人が何かを購入する際、単に商品やサービスを理解したから決断するわけではないと説明する。そこには「時間を使ったものを正当化する」という人間心理が働いているという。これは心理学で「サンクコスト効果」と呼ばれるもので、「ここまで時間や労力をかけたのだから、これには価値があるはずだ」と思い込む傾向を指す。この心理を応用し、お金の代わりに顧客の「時間」を投資させることが、成約率を高める鍵になると語った。



動画では、顧客の時間を使い、関与させるための具体的な方法が5つ紹介された。例えば、ただ情報を見せるだけでなく、アンケートなどで「答えさせる」設計を取り入れること。質問に答えるという一手間をかけることで、顧客は単なる情報受信者から「当事者」へと意識が変わり、商品への関心が高まるという。特に、申し込みフォームの途中で「現在の状況の自己評価」や「理想と現実のギャップ」について書かせる方法は効果的だと述べた。



また、説明会の時間をあえて長く設定するなど、「時間を拘束する」設計そのものが有効であるとも解説した。氏は「好きだから長く見るのではなく、長く見たから好きになる」という言葉を引用し、顧客が費やした時間が長ければ長いほど、その対象への愛着が湧き、ファン化につながると説明した。



商品の魅力を一方的に語るだけでは、顧客の心は動かないのかもしれない。顧客に少しだけ時間を使ってもらう「拘束」の仕組みを取り入れることで、相手の関心を引きつけ、自然な形で購入へと導くことができるだろう。説明しても売れないと悩んでいる方は、一度試してみてはいかがだろうか。