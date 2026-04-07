関西国際空港「新商業エリア」6・2オープン決定・全容発表 計24店舗 ラグジュアリーブランド、USJストア、バーガーキングも【一覧】
関西エアポートは7日、関西国際空港の第1ターミナル（T1）国際線出国エリアの新店舗オープン日が6月2日に決定したと発表した。バラエティー豊かな計24店舗（飲食8、物販16）がそろう。
【画像】関西国際空港「新商業エリア」フロアマップ、USJストアのイメージなど
T1リノベーションは2021年より段階的に工事を進められ、最終の「Phase4」では、23年12月に運用を開始した国際線出国エリアを南北に拡張した新区画に、ラグジュアリーブランドをはじめ、国内空港初出店の店舗や、キャラクターグッズや人気の名産品を扱う物販店、人気のファーストフード店などが登場する。
同エリアのオープンをもって、約5年にわたり進めてきたT1リノベーション工事の全工程が完了し、国際線エリアの面積（中央部）は、リノベーション前の約1.6倍となる。
■新規出店店舗
Wall Sideエリア（ブランドブティック）
（1）バーバリー（ファッション／レザー／アクセサリー）
（2）ロエベ（ファッション／レザーグッズ）
（3）ジェントルモンスター（サングラス等）※国内空港初
（4）スウィッチ（時計）
（5）オメガ（時計）
（6）ティファニー（宝飾）
（7）イッセイミヤケ（衣服／バッグ／小物）
（8）モンクレール（ラグジュアリーファッション）※国内空港初
Magnetエリア（飲食・物販）
（1）ウルフギャング・パック・キッチンカウンター（ウェスタンダイナー）※新業態
（2）クリスタル・ジェイド - ラーメン・ショウロンポウ（中華料理）※関西初
（3）Taste of Japan 関西旅日記（菓子／土産）
（4）ユニクロ（衣料品／衣料雑貨）
（5）和食 washoku（フードコート 和定食／天ぷら／親子丼・鶏料理／ラーメン）※関西初・国内空港初
（6）バーガーキング（ハンバーガー）
（7）フレッシュ（ヘルシーフード）※関西初
Funエリア（飲食・物販）
（1）カワイイ バズ（キャラクターグッズ）
（2）サクラ ボヤージュ（旅行用品／土産雑貨販売）※関西初
（3）コビスト -ビフテキのカワムラ-（ステーキ）※新業態・関西初・国内空港初
（4）ユニバーサル・スタジオ・ストア（オリジナル雑貨）※国内空港初
Peacefulエリア（飲食・物販）
（1）べっぴんさん。（美容機器／健康アイテム）※国内空港初
（2）釜めしとお抹茶「紬」（和食レストラン）※新業態・関西初・国内空港初
（3）福寿園（日本茶／茶器／茶道具）※新業態
（4）マツモトキヨシ（ドラッグストア）
Apron Sideエリア（飲食）
（1）タリーズコーヒー（コーヒーショップ）
【画像】関西国際空港「新商業エリア」フロアマップ、USJストアのイメージなど
T1リノベーションは2021年より段階的に工事を進められ、最終の「Phase4」では、23年12月に運用を開始した国際線出国エリアを南北に拡張した新区画に、ラグジュアリーブランドをはじめ、国内空港初出店の店舗や、キャラクターグッズや人気の名産品を扱う物販店、人気のファーストフード店などが登場する。
■新規出店店舗
Wall Sideエリア（ブランドブティック）
（1）バーバリー（ファッション／レザー／アクセサリー）
（2）ロエベ（ファッション／レザーグッズ）
（3）ジェントルモンスター（サングラス等）※国内空港初
（4）スウィッチ（時計）
（5）オメガ（時計）
（6）ティファニー（宝飾）
（7）イッセイミヤケ（衣服／バッグ／小物）
（8）モンクレール（ラグジュアリーファッション）※国内空港初
Magnetエリア（飲食・物販）
（1）ウルフギャング・パック・キッチンカウンター（ウェスタンダイナー）※新業態
（2）クリスタル・ジェイド - ラーメン・ショウロンポウ（中華料理）※関西初
（3）Taste of Japan 関西旅日記（菓子／土産）
（4）ユニクロ（衣料品／衣料雑貨）
（5）和食 washoku（フードコート 和定食／天ぷら／親子丼・鶏料理／ラーメン）※関西初・国内空港初
（6）バーガーキング（ハンバーガー）
（7）フレッシュ（ヘルシーフード）※関西初
Funエリア（飲食・物販）
（1）カワイイ バズ（キャラクターグッズ）
（2）サクラ ボヤージュ（旅行用品／土産雑貨販売）※関西初
（3）コビスト -ビフテキのカワムラ-（ステーキ）※新業態・関西初・国内空港初
（4）ユニバーサル・スタジオ・ストア（オリジナル雑貨）※国内空港初
Peacefulエリア（飲食・物販）
（1）べっぴんさん。（美容機器／健康アイテム）※国内空港初
（2）釜めしとお抹茶「紬」（和食レストラン）※新業態・関西初・国内空港初
（3）福寿園（日本茶／茶器／茶道具）※新業態
（4）マツモトキヨシ（ドラッグストア）
Apron Sideエリア（飲食）
（1）タリーズコーヒー（コーヒーショップ）