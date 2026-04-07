バックスクリーンへ一直線に飛び込む飛距離126.2m弾

【MLB】ドジャース 14ー2 Bジェイズ （日本時間7日・トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。6回に2試合連発となる今季3号を放ち、完全復活をアピールしている。豪快な一発に対し、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継ブースも「彼は打撃のかなりいい投手ですね」などと驚きの声を上げている。

6-1と大きくリードして迎えた6回の第3打席だった。カウント2-1から相手左腕マンティプリーが投じた低めのシンカーを完璧にすくい上げた。打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、飛距離414フィート（約126.2メートル）、角度25度を記録した一撃は、中堅手の頭上を越えてバックスクリーンへ一直線に飛び込んだ。

頼れる主砲のアーチに、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席も盛り上がりを見せた。解説のオーレル・ハーシュハイザー氏が「彼は打撃のかなりいい投手ですね」と語れば、実況のジョー・デービス氏も「自分の特性をよく理解したスイングです」「偉大なる選手が遠征3本目を打ちました」などと最敬礼した。

一方で、打った直後の姿にも注目が集まった。一塁ベース付近で一瞬全力疾走した大谷の“異変”に気が付き、両者は「全力疾走していますね」と反応。ハーシュハイザー氏が「最初は本塁打を確信していたんでしょうが、『走らなきゃ』ってなったんでしょうね」と推測するなど、微笑ましいハプニングとして中継を盛り上げていた。（Full-Count編集部）